“Todos somos rateros”: destituyen a policía de Tecamachalco, Puebla, por extorsión; video

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se viralizó un video un poli ratero. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Tecamachalco, Puebla, un policía presuntamente extorsionó a un ciudadano en las oficinas de tránsito. La escena quedó captada en un video y el uniformado confirmó realizar robos.

“Todos somos rateros”, dijo el ladrón

El video lo compartió @carlosmartinh y supuestamente, el oficial extorsionó a una persona con cinco mil pesos.

“Me va a disculpar, pero, aquí, todos somos rateros. Quien diga que no raba, me disculpa, yo me incluyo. Si me cae a mí, yo me lo voy a chutar solo, no te confundas, jefe, yo no vengo a quitarla nada a nadie”.

El video cobró mucha notoriedad en las redes sociales, pues, causó indignación entre los internautas. El uniformado fue identificado como Jesús “N”.

Destituyen a policía de Tecamachalco, Puebla

Luego que se viralizó el video, el Ayuntamiento de Tecamachalco emitió un comunicado en donde informó de la baja del oficial, sin embargo, no indicó si se le realizará una investigación, pues, confesó robar a la ciudadanía.

“El Honorable Ayuntamiento de Tecamachalco, la Comisaría de Tránsito y Vialidad Municipal y la Comisión de Honor y Justicia, en ejercicio de sus facultades y con fundamento en la normatividad aplicable, informan que se ha resuelto dar de baja al elemento Jesús ‘N’. Por no cumplir con los requisitos de transparencia y honestidad que rigen a esta administración municipal”.

“Con acciones concretas, reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública”, resaltaron las autoridades.