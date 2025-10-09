Tormenta Jerry provoca derrumbes, socavón y dos muertes en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, van 2 muertos por la tormente tropical. Foto: Genaro Zepeda

Las constantes lluvias provocadas por la tormenta tropical Jerry han dejado afectaciones a lo largo del miércoles en varios puntos de la Sierra Norte de Puebla, derrumbes, desbordamiento de ríos, la formación de un socavón, y la muerte de dos personas es el saldo preliminar.

Afectaciones por Jerry en Puebla

En la junta auxiliar de Mazatepec, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, autoridades reportaron la formación de un socavón que abarca un carril de la vialidad, debido al reblandecimiento de la tierra, existe riesgo que aumente de tamaño. Autoridades cerraron el paso principal a la comunidad para evitar cualquier riesgo para la población.

La zona fue acordonada y está prohibida la circulación de cualquier tipo de unidades, personal de Protección Civil se encuentra en la zona para analizar los trabajos que se realizarán para evitar que el socavón incremente sus dimensiones.

Desborda Río Las Hamacas

Por otra parte, en el Cuetzalan del Progreso, autoridades reportan el desbordamiento del Río Las Hamacas, la corriente afectó al menos 15 viviendas y dos restaurantes turísticos, la fuerza del agua también dejó anegaciones y derrumbes en laderas.

En la comunidad de Ayahualo perteneciente a Hueytamalco, el río se encuentra a punto de desbordarse, por lo que autoridades solicitan a la población estar en alerta, también se reporta que el Río Apulco está a un 90% de su máxima capacidad.

Las lluvias provocaron la caída de un árbol de encino sobre una camioneta en movimiento provocando la muerte de dos personas, el percance ocurrió sobre la carretera estatal de Acaxochitlán a la altura del paraje conocido como el Bosque de los Duendes, personal de seguridad y bomberos laboraron para liberar los cuerpos y cortar el tronco de gran tamaño que aplastó el vehículo.

En el vehículo viajaban tres personas, un hombre, una mujer y una menor de edad, lamentablemente los adultos perdieron la vida, las víctimas eran originarias de la comunidad de Tlacomulco, Puebla.

En Zacapoaxtla personal municipal y de seguridad laboran para retirar diversos derrumbes menores en tramos carreteros de la demarcación.

Finalmente, la corriente de agua provocó el colapso de un dique de Pemex en el municipio de Xicotepec de Juárez, desafortunadamente derivó en derrame de combustible que afecta la zona de El Columpio, la paraestatal informo que personal y Protección Civil laboran para recuperar 100 mil litros de hidrocarburo, las labores de limpieza se mantienen activas.

