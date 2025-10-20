Tras afectaciones por lluvias, reabren 563 escuelas de la Sierra Norte de Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, 563 escuelas reanudaron clases. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Después de las intensas lluvias registradas en la Sierra Norte de Puebla, la Secretaría de Educación Pública estatal anunció la reapertura de 563 escuelas de distintos niveles educativos que no presentaron daños y se encuentran en condiciones para reanudar clases presenciales.

A partir de este lunes 20 de octubre, más de 41 mil estudiantes y 2 mil 192 docentes retomaron sus actividades en planteles ubicados en 11 municipios:

Ahuacatlán

Amixtlán

Aquixtla

Chignahuapan

Xochiapulco

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zongozotla

Camocuautla

Coatepec Hermenegildo Galeana

De acuerdo con la SEP de Puebla, la decisión se tomó tras la revisión estructural de los planteles, avalada por personal de Protección Civil municipal y en coordinación con directores y comités de padres de familia. Además, las comunidades escolares realizaron jornadas de limpieza y verificaron el funcionamiento de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

“Tras la revisión de la infraestructura de los planteles avalada por personal de la Dirección de Protección Civil de cada municipio, en acuerdo con directores y comités de padres de familia, las y los alumnos, docentes, trabajadores administrativos y de apoyo se reincorporarán a las actividades académicas en las aulas”, dijo la SEP de Puebla.

