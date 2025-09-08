Tras asistir a una oferta de trabajo falsa, localizan a 10 jóvenes en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, localizan a 10 de los 12 jóvenes desaparecidos. Foto: Genaro Zepeda

Diez jóvenes de un total de 12 que habían desaparecido en Amozoc, Puebla, fueron localizados tras un operativo interinstitucional. Las víctimas acudieron a una oferta laboral falsa, y este lunes la fiscal general Idamis Pastor Betancourt informó que se logró obtener información que derivó en la localización de 10 de ellos, quienes estaban reclutados para un entrenamiento relacionado con la comisión de actividades delictivas.

Supuestamente, los adiestraban para actividades delincuenciales

La fiscal resaltó que, derivado de la coordinación, se logró ubicar a siete víctimas, mientras que tres más regresaron a sus casas para reunirse con familiares; estaban rapados y con señales de haber recibido entrenamiento criminal.

“No dejaremos impunes estos delitos y no vamos a permitir que escale la violencia y mucho menos la desaparición de jóvenes en nuestro estado. Se incautaron y se detuvo a diversas personas, todos ellos relacionados con temas de narcomenudeo. Hasta el momento, gracias a esto, quiero informarles que estoy en condiciones de hacerlo, que llevamos, hasta el momento, siete jóvenes que ya fueron localizados, regresaron a su domicilio por la presión que ejercimos a las personas que tenían a estos chicos”.

“Muy probablemente, los tenían en entrenamiento y haciendo alguna actividad delictiva, las características como están llegando, están rapados, entonces los estaban reclutando, sin poder confirmarlo, lo aclaro“, dijo la fiscal de Puebla.

“Tenemos tres personas más que nos dicen que ya llegaron a sus domicilios, es decir, gracias a esta coordinación interinstitucional de los tres órdenes de Gobierno, logramos que liberaran a estos jóvenes”.

Desaparecen jóvenes en Puebla

En las últimas semanas, se reportó la desaparición de jóvenes de entre 17 y 35 años, quienes no regresaron a sus casas. Los casos eran similares: familiares afirmaron que acudieron vestidos de color negro a un reclutamiento laboral. Entre los no localizados estaban:

Concepción Gilberto Pizarro Juárez Emmanuel Sánchez Romero Alfredo de los Santos Quintero Misael Romero Sombrerero Luis Fernando Priego Luna “Chanqui” Cesar Eduardo González Alvarado Kevin Etienne Pérez Sergio Arturo Colula Hilario Julio César Aguirre Sánchez Ángeles del Carmen Gutiérrez Macedo

Operativo para localizar a jóvenes en Puebla

Ante la ola de casos, la Fiscalía General del Estado de Puebla lideró un despliegue por tierra y aire en Amozoc con el objetivo de localizarlos.

La mañana del domingo, la Fiscalía informó que detuvo a 11 personas, aseguraron drogas, armas largas y cortas, así como otros indicios.

La Fiscalía exhortó a jóvenes a no dejarse engañar por falsas ofertas. Hasta el momento, se desconoce el paradero de las dos personas restantes.

En la víspera del anuncio, la mañana de este lunes, el secretario de Seguridad estatal, Francisco Sánchez González, confirmó que el reclutamiento se realizó a través de una oferta en redes sociales.