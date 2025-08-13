Usuarios identifican a agresor de familia en Atlixco-Puebla; lo señalan como estafador
Luego de la agresión que sufrió una familia el pasado 10 de agosto en la autopista Atlixco-Puebla, usuarios de redes sociales identificaron al presunto agresor como Josué Manzo Ramírez, quien supuestamente es conocido por realizar estafas.
Usuarios en redes indicaron que el sujeto es de la Angelópolis en Puebla y es conocido por realizar estafas en ventas de autos, según señalaron varias publicaciones de usuarios de redes.
En ese sentido, compartieron imágenes de un grupo de Facebook denominado Estafadores en Puebla, en donde aparece Josué Manzo.
El 10 de agosto se viralizó el video de la agresión a la familia, en él se muestra el momento en que las camionetas bloquearon ambos carriles para impedir el paso de la familia. Tras un intercambio de reclamos, los sujetos armados golpearon el vehículo y se retiraron, exhibiendo las armas que portaban.
- Manzo, de playera verde, bajó de su vehículo y golpeó la puerta de la camioneta de la familia.
También, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez, dijo que ya pasó la información a la Fiscalía de Puebla, pues, ya identificaron al dueño de los vehículos.
[TE PUEDE INTERESAR: Autoridades identifican a dueño de vehículos que agredieron a familia en la Atlixco-Puebla]
“Invitamos a las personas que fueron agredidas para que ratifiquen la denuncia ante la Fiscalía para que se pueda actuar de oficio. Tenemos la información, está todo videograbado. “No podemos descartar si se tratara de escoltas de alguien, es raro que un grupo de la delincuencia, sobre todo, circule en los vehículos identificados; normalmente no utilizan placas o usan placas falsas, y tenemos los registros ya identificados por parte de nosotros y ya sabemos a quién pertenecen los dos vehículos, ya le hicimos llegar toda la información a Fiscalía”, afirmó el funcionario.