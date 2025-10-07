Va a entrevista de trabajo y termina asaltada: le roban su auto y a su novio en Amozoc, Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Amozoc, Puebla, una joven acudió a una entrevista de trabajo acompañada de su novio; sin embargo, delincuentes aprovecharon la ocasión para robarles el auto y despojar al joven de sus pertenencias.

¿Qué se sabe del robo en Amozoc, Puebla?

La joven, identificada como Erika, se dirigió a una entrevista de trabajo en el Parque Industrial Chachapa, en Amozoc, Puebla, acompañada de su novio. Llegaron puntuales y estacionaron su auto cerca de la empresa.

Tras dejar el Jetta, la joven ingresó a la entrevista mientras su novio esperaba en el vehículo. Poco tiempo después, dos sujetos se aproximaron al auto, abrieron la puerta y sacaron al joven.

Después lo hicieron subir a la parte trasera de la unidad y arrancaron. Más adelante, abandonaron al joven a varios kilómetros y lo despojaron de sus pertenencias.

La reportera Jessica Zenteno alertó sobre el robo en su cuenta de X, antes Twitter, ya que la víctima es su hermana.

“Ayúdenme a compartir. SSPPue y Gob Puebla. Le acaban de robar el coche a mi hermana, es un Jetta placas UCE-597-B. Fue a una entrevista de trabajo en el Parque Industrial Chachapa. Dos tipos se llevaron a su novio y lo abandonaron a unos kilómetros”.

Medios locales indicaron que las autoridades investigan el robo considerando todas las variantes posibles.

