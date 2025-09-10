Van contra huachicol en Puebla: autoridades federales realizan operativo en gasolineras

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se realiza operativo contra huachicol. Foto: Genaro Zepeda

Durante las últimas horas en Puebla, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, y la Marina, realizan operativos en gasolineras ubicadas en la zona conurbada para combatir el huachicol.

Esta mañana, de manera simultánea, elementos de dichas corporaciones inspeccionan cuatro estaciones de servicio ubicadas en la Angelópolis, Periférico Ecológico, Acatepec y Xoxtla.

Van contra el huachicol en Puebla

Agentes de la FGR se encuentran en las oficinas de cada gasolinera para inspeccionar la procedencia de la gasolina y el diésel, para descartar que se trate de “huachicoleo”, pues Puebla es una de las entidades del país con mayor incidencia en robo de combustible.

Mientras los agentes de investigación revisan temas administrativos y de suministro, los efectivos de la Marina y Seguridad y Protección Ciudadana resguardan los accesos de los puntos de abasto.

Cabe resaltar que los operativos se realizan en las gasolineras de la marca GEMMA y Full Gas.

La primera estación inspeccionada fue la de GEMMA, ubicada en San Francisco Ocotlán del municipio de Coronango, pues los agentes federales llegaron a las 6 de la tarde del martes; sin embargo, este miércoles se desplegaron a otras gasolineras.

Hasta el momento se colocaron cintas de acordonamiento y se inmovilizaron algunas bombas mientras se realizan las investigaciones.

En la víspera, autoridades federales comenzaron los operativos en marzo del presente año, destacando la inmovilización de todas las bombas de la gasolinera Full Gas, ubicada en bulevar norte y avenida 15 de mayo en Puebla capital.