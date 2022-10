Verificación vehicular en Puebla regresa el 24 de octubre. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La verificación vehicular en Puebla regresa el lunes 24 de octubre 2022, por ello, en Unotv.com te decimos cómo hacerla, dónde y qué autos son los prioritarios, así como todos los procesos a seguir para que no te agarre en curva esta medida que se frenó durante la pandemia.

¿Cómo será la verificación 2022 en Puebla?

El proceso de verificación vehicular se realizará mediante cita previa y con tolerancia máxima de 10 minutos. Los ciudadanos deben registrarse mediante una Bitácora de Control Digital, incluyendo: nombre completo, fecha, hora de ingreso y salida, marca, submarca, modelo y número de placas, así como motivo de ingreso.

Los automovilistas en Puebla deberán comenzar la captura de la información del auto, mientras que el personal del verificentro revisará si se tiene adeudos de control vehicular. En caso de que no existan, se solicitarán los documentos necesarios para elaborar un expediente administrativo.

¿Qué le revisarán a mi auto en la verificación de Puebla 2022?

A las unidades se les hará inspección físico-mecánica: alineador, banco de suspensiones, frenómetro de rodillos, detector de holguras.

Prueba de inspección visual como el tapón de gasolina, bayoneta de aceite del motor, tapón de aceite del motor, porta filtro de aire, presión positiva del tubo de escape, fugas del motor o transmisión, desgaste o deformación de neumáticos, componentes de control de emisión, y sistema de diagnóstico a bordo.

Posteriormente, se realizará la verificación y al final se entregará el holograma, siempre y cuando se apruebe. El holograma se colocará en la parte superior derecha del parabrisas del vehículo y, en caso de tener franja entintada superior, deberá colocarse debajo de ésta.

¿A qué autos les toca la verificación 2022 en Puebla?

De acuerdo con el calendario oficial de la Megalópolis, los autos que deben hacer la verificación en octubre del 2022 en Puebla son:

Los que tengan engomado rojo y el número de su placa termine en 3 o 4

Los que tengan engomado verde y su número de su placa termine en 1 o 2

¿Dónde estarán los verificentros 2022 en Puebla?

A partir del lunes 24 de octubre, se pondrán en marcha los centros de verificación vehicular autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente, los cuales estarán tanto en Puebla Capital como en el interior del estado.

¿Cómo circular de acuerdo al holograma que te den en la verificación?

Tras realizar la verificación en Puebla 2022, te pueden brindar el holograma cero, así como el doble cero, los cuales permiten circular todos los días, pero, ¿cuánto dura y cuándo dejaría de tener este beneficio? No hay un tiempo en sí determinado, la respuesta depende mucho del tipo de vehículo que poseas, así como del cuidado que le des al auto.

El programa Hoy No Circula se creó en 1989 con el fin de reducir la contaminación atmosférica. Desde ese año, la circulación de vehículos automotores en la Zona Metropolitana del Valle de México se limita diariamente de acuerdo a ciertos lineamientos.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), integrada por los gobiernos de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, es la encargada de prever esta situación y tomar medidas.

Si no contaras con el holograma doble cero o cero, podrías circular todos los días, siempre y cuando lo hagas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, donde el programa “Hoy no Circula” queda anulado.

El holograma 1, limita la circulación de un día entre semana y dos sábados por mes, entre las 5 am y las 10 pm, de acuerdo con el último dígito de la placa y/o engomado (calcomanía de circulación permanente). Mientras que en el holograma 2, la circulación está limitada un día entre semana entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche, de acuerdo con el último dígito numérico de la placa y/o engomado, así como todos los sábados, sin importar el último dígito numérico.