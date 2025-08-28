Video con final feliz: conductor de BMW evita asalto con maniobra evasiva en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, el conductor de un BMW escapó de un atraco.Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, en la Calzada Zavaleta, dos motociclistas intentaron asaltar a un automovilista que se encontraba dentro de su BMW, pero no contaron con la pericia del conductor.

Video de la maniobra evasiva en Puebla

El conductor del BMW, de color amarillo, revisaba algunos pendientes cuando avanzó ligeramente. Segundos después, dos motociclistas aparecieron y se acercaron a gran velocidad.

Los sujetos descendieron de la motocicleta y lo amenazaron con armas de fuego. Pero el conductor reaccionó de inmediato y logró salir en reversa a gran velocidad, ejecutando una maniobra evasiva que le permitió huir del lugar.

Los asaltantes intentaron seguirlo, pero no lograron alcanzarlo. La motocicleta cayó al suelo y los agresores desaparecieron del video.

El material fue compartido por el periodista @ALunaSilva y el hecho ocurrió en Calzada Zavaleta, a la altura de Camino Real a Cholula, en Puebla. Generalmente, durante un asalto se recomienda no oponer resistencia; sin embargo, en este caso, el conductor reaccionó ante el inminente peligro.

Consejos para evitar robos al conducir: