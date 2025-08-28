Video con final feliz: conductor de BMW evita asalto con maniobra evasiva en Puebla

| 12:08 | E. Santiago | Agecias
video-con-final-feliz-conductor-de-bmw-evita-asalto-con-maniobra-evasiva-en-puebla
En Puebla, el conductor de un BMW escapó de un atraco.Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, en la Calzada Zavaleta, dos motociclistas intentaron asaltar a un automovilista que se encontraba dentro de su BMW, pero no contaron con la pericia del conductor.

Video de la maniobra evasiva en Puebla

El conductor del BMW, de color amarillo, revisaba algunos pendientes cuando avanzó ligeramente. Segundos después, dos motociclistas aparecieron y se acercaron a gran velocidad.

Los sujetos descendieron de la motocicleta y lo amenazaron con armas de fuego. Pero el conductor reaccionó de inmediato y logró salir en reversa a gran velocidad, ejecutando una maniobra evasiva que le permitió huir del lugar.

[TE PUEDE INTERESAR: ¡Por poco! Intentan linchar a dos en Tochtepec, Puebla]

Los asaltantes intentaron seguirlo, pero no lograron alcanzarlo. La motocicleta cayó al suelo y los agresores desaparecieron del video.

El material fue compartido por el periodista @ALunaSilva y el hecho ocurrió en Calzada Zavaleta, a la altura de Camino Real a Cholula, en Puebla. Generalmente, durante un asalto se recomienda no oponer resistencia; sin embargo, en este caso, el conductor reaccionó ante el inminente peligro.

Consejos para evitar robos al conducir:

  • Evita estacionarte en lugares solitarios o sin vigilancia
  • Asegura tu vehículo, incluso si sólo te bajas por un momento
  • No bajes el vidrio si un desconocido se te acerca a preguntar algo
  • Mantente alerta al entorno, sobre todo al detenerte en el tráfico o en semáforos

Te recomendamos:

Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo cae el pago de septiembre para adultos mayores?

Pensiones

Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo cae el pago de septiembre para adultos mayores?

Día del Abuelo 2025: los abuelos y abuelas más memorables de las películas y telenovelas mexicanas

Entretenimiento

Día del Abuelo 2025: los abuelos y abuelas más memorables de las películas y telenovelas mexicanas

Sorteo de la Champions League 2025/26: los 10 partidos que no puedes perderte de la Fase Liga

Deportes

Sorteo de la Champions League 2025/26: los 10 partidos que no puedes perderte de la Fase Liga

¿Qué tipo de carne es la cecina? Origen, variedades y valor nutricional

Gastronomía

¿Qué tipo de carne es la cecina? Origen, variedades y valor nutricional

Etiquetas: , ,