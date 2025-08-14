Violento asalto a doctora en Puebla: siete encapuchados irrumpen en su casa y la golpean

GENERANDO AUDIO...

Un banda asaltó a una doctora en Puebla. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Una doctora fue víctima de la delincuencia en Puebla, pues siete personas, usando gorra y cubrebocas, irrumpieron en su consultorio y vivienda, ubicados en la colonia Aquiles Serdán, de la capital poblana, para asaltarla.

Asaltan a doctora en Puebla

De acuerdo con el propio testimonio de la doctora Jenny Ayala Cortecero, a las 10:00 de la mañana del 13 de agosto, una mujer tocó a la puerta de su domicilio ubicado sobre la 10 Poniente, casi esquina con la 53 Norte.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

En ese momento, siete sujetos entraron a su casa y la sometieron de forma violenta, tal como quedó registrado a través de las videocámaras de seguridad ubicadas dentro de la vivienda.

Golpean a doctora en Puebla

La doctora fue sometida, mientras cuatro sujetos subieron al segundo nivel de la propiedad para ingresar a las recámaras, de donde sustrajeron varios artículos de valor. La víctima comenzó a gritar para pedir auxilio, pero una mujer y tres de sus cómplices la jalaron del cabello, le propinaron varios golpes en la cabeza y cuerpo, y la arrastraron a la oficina de su consultorio.

No conformes, continuaron golpeándola con puñetazos y patadas. La doctora siguió resistiéndose, pero dos de los delincuentes la tuvieron sometida hasta que escaparon con el resto de sus cómplices. A pesar del riesgo, la víctima se puso de pie y persiguió a los responsables.

Delincuentes huyen en camioneta

En la grabación de la cámara de seguridad de la calle, se aprecia el momento en el que primero salen algunos sujetos, quienes suben a una camioneta que estaba estacionada a 10 metros del domicilio.

Luego se observa a la doctora, quien continúan pidiendo ayuda; segundos después, aparecen los delincuentes restantes, quienes corren al vehículo con vidrios polarizados. Finalmente, escapan de reversa para darse a la fuga.

La doctora solicitó el apoyo de la Policía municipal, por lo que arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se entrevistaron con la afectada.

Jenny Ayala compartió las grabaciones a Unotv.com con la intención de ubicar a los responsables de dañar su patrimonio y atentar contra su integridad.

Actualmente, se encuentra hospitalizada en una Unidad Médica Privada de la capital poblana, y exigió que su caso no quede impune; resaltó que la Fiscalía tiene todas las evidencias para proceder una vez esté asentada la denuncia correspondiente.

“Fue una banda completa de ocho personas, no me acuerdo si eran dos mujeres, pero yo sí vi la que tuve enfrente de mí, se me hace conocida, como que ya alguna vez estuvo ahí rondando o algo por el estilo. Tengo muchos golpes en todo el cuerpo, en la cabeza”, dijo la doctora Jenny Ayala.

Pidió que las autoridades ministeriales sean empáticas y la apoyen durante el proceso penal; también solicitó protección policiaca para que no tenga represalias.