“¡No dejes de grabar!”: transmiten en redes balacera y persecución en Periférico de Puebla

Tal cual un enlace en vivo de un noticiero, dándole seguimiento a la información y hasta con musicalización, usuarios de la red social X, antes Twitter, transmitieron una persecución y una balacera ocurrida el Anillo Periférico Ecológico de Puebla.

La grabación se hizo viral, además de la claridad de las imágenes, por la narración que ofrecieron durante el incidente ocurrido la tarde-noche de este miércoles 30 de agosto en la entidad poblana.

La serie de clips, compartidos por el usuario Bryan Salazar Lira (@BryanSalazarLi1), inicia con la detención de un sujeto en el Periférico de Puebla, en la que participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad estatal.

“Balacera en Periférico de Puebla, en vivo”, “ya lo bajaron. No ma$%& se echó a correr”, señalan los responsables del video que van a bordo de un vehículo.

En un segundo material, de 17 segundos, el conductor de un automóvil compacto tipo Ibiza choca contra una unidad de la GN, de la cual descienden uniformados con arma en mano, para darse a la fuga.

En el tercero y último, se dan más detalle de la persecución en medio del tráfico de Periférico, momento en donde, incluso, ya se escucha música de fondo, con el tema “Crimen”, de Gustavo Cerati, dramatizando más el momento.

Debido a la cercanía de las acciones, una de las personas a bordo del vehículo señala que no vayan a recibir un impacto de arma de fuego por estar grabando. “¡No nos vaya a tocar un balazo!”, se escucha.

“¡Dale a las llantas, está bien pe#$%& ese federal. No dejes de grabar. Se le escapa del tráfico y ya no lo alcanza!”.

Mientras están dando alcance tanto a la patrulla de la GN y al sospechoso del Ibiza color blanco, se encuentran a una unidad de la policía estatal y le señalan que está ocurriendo una balacera, por lo que pide que también intervenga.

Cuando parecería que los elementos de seguridad, tanto la GN como la policía estatal, le dieron alcance al conductor del auto blanco, se escuchan al menos tres detonaciones de arma de fuego.

“Ha de ser un perro grande que le conviene no hacer un desv#$% ahorita. No puede ser que no lo pare. ¡Ya sacó la fusca!”.