Volcán Popocatépetl arroja material incandescente durante tormenta

GENERANDO AUDIO...

El volcán Popocatépetl arrojó material incandescente. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El volcán Popocatépetl sigue muy activo y arrojó material incandescente durante una tormenta eléctrica. La imagen es impactante, pues parece sacada de una película de ciencia ficción. El video fue compartido por la cuenta @webcamsdemexico y corresponde a la noche de ayer.

Video del volcán Popocatépetl

En las imágenes difundidas por @webcamsdemexico se observó la actividad eléctrica combinada con la expulsión de material incandescente, acompañada de exhalaciones de baja intensidad.

Actividad de “Don Goyo”

En las últimas 24 horas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reportó 21 exhalaciones y 846 minutos de tremor.

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2

“No intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro”, advirtió el Cenapred.

En Amarillo Fase 2, se pueden presentar:

Algunas explosiones de tamaño moderado

Tremores de amplitud variable

Lluvias de ceniza, de leves a moderadas, en poblaciones cercanas y ciudades más lejanas

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 km

Posible formación de lahares en las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su mezcla con lluvias

Riesgo de flujos piroclásticos que, aunque poco probables, podrían ocurrir

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]