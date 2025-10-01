GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se registró una impactante volcadura. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Un percance vial provocó la volcadura de un vehículo en la Vía Corta Puebla–Chiautempan, a la altura de Papalotla, Tlaxcala, y casi impactó a un peatón, quien se salvó de milagro.

Video del accidente

El accidente ocurrió la tarde de ayer en el límite entre Puebla y Tlaxcala. En el video se aprecia a dos vehículos que circulaban por la vía. Uno de ellos, al parecer, no calculó la distancia e impactó la parte trasera de la otra unidad; por ello, perdió el control y volcó.

Antes de la aparatosa escena, un peatón cruzó la vía y se detuvo en el camellón para esperar llegar al otro lado.

Pasaron sólo unos segundos cuando el peatón sintió un fuerte viento provocado por la volcadura de la camioneta, la cual impactó un poste antes de quedar con las llantas hacia arriba. De inmediato, el joven se percató del accidente y auxilió a los pasajeros.

En el video se observó una patrulla de la Guardia Nacional (GN) que, al parecer, no intervino, pues la imagen —compartida por @_LosTitulares— se cortó.

El joven en Puebla corrió con mucha suerte, pues antes de la volcadura bajó la cabeza para revisar su teléfono móvil. Al reincorporarse, el desastre se concretó a escasos centímetros detrás de él.