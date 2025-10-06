Abandonan a abuelita de 81 años en clínica del IMSS en San Juan del Río

GENERANDO AUDIO...

Denunció que es víctima de violencia familiar. Foto: SSP San Juan del Río

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro, informó el caso de una abuelita de 81 años que fue abandonada por sus familiares en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Juan del Río.

Abandonan a abuelita de 81 años en clínica del IMSS; ¿qué se sabe?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río atendieron un reporte emitido desde la Clínica 3 del IMSS, donde una mujer de 81 años fue abandonada por sus familiares.

De acuerdo con las autoridades, la adulta mayor manifestó ser víctima de violencia familiar por parte de su hija y su yerno, quienes, presuntamente, le causaron lesiones y la despojaron de su tarjeta de apoyo gubernamental.

Recibió atención médica y será resguardada

Luego de la valoración médica en las instalaciones del IMSS, la mujer fue trasladada al Hospital General debido a una lesión en el pie izquierdo.

Por disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), una vez dada de alta, quedará bajo resguardo en el Hogar de Transición “Cambiando Vidas Yimpathi”, ubicado en la capital queretana, con el fin de garantizar su seguridad y atención integral.

Autoridades investigan el caso

Las autoridades competentes informaron que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y sancionar a quien resulte responsable.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]