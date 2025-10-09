Camión sin frenos embiste autos y provoca incendio en San Juan del Río

GENERANDO AUDIO...

Accidente San Juan del Río. Foto: FB Protección Civil SJR

Un fuerte accidente se registró en San Juan del Río, Querétaro, luego de que un camión sin frenos impactara otros vehículos y un domicilio, según reportes. El percance causó un incendio en la zona que fue captado en video, el cual rápidamente se compartió en redes sociales.

¿Qué se sabe del accidente en San Juan del Río?

Los primeros reportes indican que el camión de carga se quedó sin frenos y terminó impactándose con varios vehículos sobre Avenida México, así como con la fachada de una casa de la zona.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Protección Civil de San Juan del Río confirmó el arribo de elementos de rescate y bomberos, quienes mitigaron las llamas.

En las imágenes compartidas por la dependencia local se observa parte de la caja del camión de carga bastante afectada por las llamas, así como un vehículo que recibió el mayor impacto del accidente y que el fuego consumió, aparentemente, casi en su totalidad.

Las fotografías también muestras el resto de los vehículos que se vieron afectados por el impacto del camión sin frenos. Algunas unidades terminaron con daños considerables.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos de San Juan del Río informó que en la zona se realizaron trabajos de “sofocación, remoción y enfriamiento”.

El camión iba cargado, aparentemente, de carne.

¿Hay lesionados tras el fuerte accidente?

Aunque se trató de un accidente de gran magnitud, autoridades no reportaron personas lesionadas ni fallecidas. De acuerdo con Protección Civil de San Juan del Río, tampoco se registraron “riesgos en la zona”.