Adelantan desfogue de presa Zimapán en Querétaro; hay corte de agua en 336 colonias
El desfogue de la presa Zimapán, en el estado de Querétaro, fue adelantado para las 8:00 de la mañana de este viernes 5 de septiembre. Anteriormente, las autoridades informaron que el desfogue, que se lleva a cabo por el aumento de nivel de la presa por las recientes lluvias, se llevaría a cabo hoy por la tarde.
Por otro lado, la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), a través de sus redes sociales, compartió un listado de las 336 colonias en las que se presentará una suspensión del servicio de agua.
Adelantan desfogue de la presa Zimapán en Querétaro
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el desfogue de la presa Zimapán se adelantó y comenzó este viernes 5 de septiembre a las 08:00 horas, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua en la zona metropolitana de Querétaro.
La dependencia explicó que la medida responde al incremento del nivel de la presa, a los escurrimientos acumulados y a los pronósticos de lluvia para las próximas horas.
La apertura de la compuerta del vertedor se realizó con la confirmación del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas y del organismo federal.
Impacto en el suministro de agua
La CEA detalló que este desfogue obligó a detener, antes de lo previsto, la operación del Sistema Acueducto II, principal fuente de abastecimiento para la capital queretana y municipios conurbados.
Para atender la contingencia, la CEA activó la totalidad de la batería de pozos y redistribuirá el servicio a través de las redes de agua.
Este esquema provocará un suministro irregular en colonias de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Colón.
“Reiteramos el exhorto a la población para que, durante el periodo que dure este desfogue y en los días que se requieran para lograr la estabilización y normalización del servicio, hacer un uso responsable del agua disponible para consumo doméstico, reutilizar el agua de lluvia para actividades de limpieza y mantener en buen estado las tuberías y depósitos de agua de los hogares”
Destacó la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro
Desfogue de la presa Zimapán en Querétaro: ¿qué colonias se verán afectadas?
En sus cuentas de redes sociales, a través de un link, la CEA compartió un listado de las colonias que presentarán suspensión del servicio de agua.
Como señalan las autoridades, en Querétaro la afectación es en 264 colonias; para Corregidora, 54 demarcaciones; en El Marqués, 17 localidades; y una para el municipio de Colón.
Las colonias que presentarán cortes de agua son:
Querétaro
- 10 de Abril
- 15 de Mayo
- 5 de Febrero
- 5 Halcones S.J.A.
- Alameda
- Álamos I, II, III
- Altos del Cimatario
- Altos del Salitre
- Amalia Solórzano
- Ampliación Cimatario
- Ampliación Jardines del Cimatario
- Ampliación Los Arroyitos S.J.A.
- Andadores de Lomas de Casa B.
- Andalucia
- Aragón
- Arboledas Gamitos
- Arte Mexicano
- Azteca
- Azucenas
- Balaustradas
- Balcones de San Pablo
- Benito Juárez
- Biosfera Living
- Bosques de Bella Vista
- Bosques de Iturbide
- Bosques de la Hacienda
- Bosques del Cimatario I
- Buenos Aires S.J.A.
- Calle Emeterio González (Hércules) entre calle Pan de Dulce y calle Canoas
- Carlos Ma. Bustamante
- Casa Blanca
- Cataluña
- Centro Sur (estadio-Cruz Roja-Centro Oftalmología)
- Cerrito Colorado 2 P/A, P/B
- Cerrito Colorado I
- Cimatario
- Claustros del Campestre
- Claustros del Parque
- Col. 2 de Abril
- Col. Comerciantes P/A
- Col. Lázaro Cárdenas
- Col. Vista Alegre P/A
- Colinas de Menchaca I S.J.A.
- Colinas de Menchaca II S.J.A.
- Colinas de Menchaca III S.J.A.
- Colinas del Cimatario P/B
- Colinas del Parque
- Comunidad Acequia Blanca
- Comunidad Juriquilla Pueblo
- Comunidad Nuevo Juriquilla
- Comunidad Rancho Largo
- Comunidad Universidades
- Condominio Asahi
- Condominio Condesa Palmas
- Conj. Hab. Med 100
- Conjunto Belén
- Cruz de Fuego
- Cuauhtémoc
- Cuesta Azul
- Cuitláhuac
- Cuitláhuac el Salitre
- Cumbres de Jurica
- D. San Pablo Comevi
- Del Prado Residencial
- Del Valle
- Desarrollo Habitacional Palmas V
- Eduardo Loarca Castillo
- Ejido Bolaños
- El Castaño
- El Castaño II
- El Cerrito
- El Garambullo
- El Granjenal del Silencio
- El Laurel P/A
- El Oasis S.J.A.
- El Palomar Residencial
- El Resto S.J.A.
- El Salitre
- El Vergel
- España
- Estrella
- Eurípides
- Exhacienda Santa Ana
- Floresta
- Fracc. Alhambra
- Fracc. Ciruelos
- Fracc. Los Mezquites
- Fracc. Misión de Bucareli
- Fracc. Misión de Bucareli Norte
- Fracc. Misión Rivera
- Fracc. Paseos del Pedregal
- Fracc. Portal de Samaniego
- Fracc. Puertas de Belén
- Fracc. Punta San Carlos
- Francisco Villa I y II
- Fraternidad de Santiago
- Fray Junípero Serra
- Generación 2000
- Geoplazas
- Geovillas
- Gran Reserva
- Hacienda el Campanario Sección Miradores
- Hacienda Mompaní
- Ignacio Pérez S.J.A.
- Independencia
- Independencia S.J.A.
- Ing. Heberto Castillo
- Jardines de Jurica
- Jardines de las Azucenas
- Jardines de San José II
- Jardines de San José III S.J.A.
- Jardines de San José IV
- Jardines de San José S.J.A.
- Jardines de Santiago P/A
- Jardines del Cimatario
- Josefa Ortíz de Domínguez S.J.A.
- Juncos
- Jurica Pueblo
- La Cantera
- La Esperanza
- La Estación
- La Estación 2a
- La Granja
- La Loma IX
- La Loma P/A – P/B
- La Peña
- La Purísima
- La Unión
- Lagos de Juriquilla
- Las Américas
- Las Brujas
- Las Gemas
- Las Hadas
- Las Maravillas
- Las Mariposas
- Las Misiones P/A
- Las Palmas
- Latitud la Victoria
- Leyes de Reforma
- Libertadores de América
- Libertadores de América S.J.A.
- Loma Bonita P/A
- Loma Bonita P/B
- Loma Dorada
- Loma Linda
- Lomas de Campanario Norte
- Lomas de Casa Blanca P/A y P/M
- Lomas de Menchaca
- Lomas de Pasteur
- Lomas de Querétaro
- Lomas de San José S.J.A.
- Lomas de San Pablo
- Lomas de Satélite
- Lomas del Cimatario
- Lomas del Marqués
- Lomas del Tepeyac
- Lomas del Valle 1ra. Secc.
- Lomas del Valle 2a Secc.
- Los Arroyitos S.J.A.
- Los Huertos
- Los Padilla
- Los Pinos
- Los Robles
- Luis Donaldo Colosio
- Magisterial
- Mansiones del Valle
- Marqués Queretano
- Mártires de la Libertad
- Menchaca I
- Menchaca II Cel. 17
- Menchaca II Cel. 19
- Menchaca III
- Mercurio
- Miguel Hidalgo
- Milenio III
- Mirador del Cimatario
- Misión Carrillo
- Monte Verde
- Morelos
- Movimiento Obrero
- Mujeres Independientes S.J.A.
- Nueva Creación S.J.A.
- Nueva Realidad S.J.A.
- Nuevo Horizonte
- Nuevo San Pedrito
- Orquídeas
- Oyamel
- Palmares de Querétaro
- Palmas de San José
- Panamericano
- Panorámico
- Paraíso
- Paseos de Milos
- Paseos de San Miguel
- Patria Nueva
- Pedregal de Menchaca
- Pedregal del Cimatario
- Peñuelas Ecológico
- Plazas del Sol 1a Secc.
- Plazas del Sol 2a Secc.
- Plazas del Sol 3a Secc.
- Prados de Loma Bonita
- Prados del Mirador
- Prados del Rincón
- Presidentes
- Puerta de Belén
- Puerta Navarra
- Puerta Nogal
- Puesta del Sol E.G.
- Punta Juriquilla
- Querena
- Querétaro Sabino
- Quinta Balaustradas
- Rancho Menchaca
- Raquet Club
- Real del Marqués
- Real España S.J.A.
- Reforma Agraria
- Residencial del Parque
- Residencial Palmas II (Privalia)
- Revolución
- Rinc. da Fray Juan de San Miguel
- Rincón Cimatario
- Rinconada de las Fuentes
- Rinconada Jacarandas
- Rojo Amanecer
- Romerillal
- Rosendo Salazar
- San Andrés
- San Ángel
- San Felipe S.J.A.
- San José el Alto
- San Miguel Carrillo
- San Pablo Infonavit
- San Pablo Tecnológico
- San Pedrito los Arcos
- San Pedrito Peñuelas
- San Pedro Mártir
- Satélite
- Satélite P/A
- Sergio Villaseñor Rivera
- Sta. Fe S.J.A.
- Tecnochtitlán
- Terranova
- Tlanese
- Torre de Piedra Gran Reserva
- Unid. Hab. Corregidora Burócrata
- Unidad Hab. Magisterial
- Universo 2000
- Valle Alameda P/A
- Valle de Santiago
- Valle Encantado
- Valles de San José S.J.A.
- Victoria Popular
- Villas de Guadalupe
- Villas de San José S.J.A.
- Villas de San Miguel
- Villas de Santiago de Qro.
- Villas del Cimatario
- Villas del Sol
- Villas del Sur
- Villas San Joaquín
- Vistas de San José S.J.A.
- Vistas del Cimatario
Corregidora
- Bernardo Quintana Arrioja
- Bosques de Viena
- Boulevares del Cimatario
- Bulevares del Cimatario
- Colinas del Santuario
- Colinas del Sur
- Colinas del Sur (JVH)
- Cond. San Agustín II
- Conjunto Hab. El Risco
- Cumbres del Roble
- El Pocito
- El Roble
- Fracc. Luz María
- Fracc. Misión de San Joaquín
- Fracc. Misión Marbella
- Fracc. Misión Mariana I, II y III Secc.
- Fracc. Misión Mariana IV Secc.
- Fracc. Residencial Bahamas
- Fracc. Residencial San Mateo
- Fracc. Villas Fontana
- Fracc. Residencial Andrea
- Francisco Villa
- Hacienda Real Tejeda
- Huertas el Carmen I y II
- José Ma. Truchuelo Ruiz
- Las Maravillas
- Lomas del Campestre
- Lomas del Mirador
- Los Candiles
- Los Olivos
- Los Olvera
- Misión Candiles
- Misión Marbella Etapa I
- Misión Marbella Etapa II
- Misión Marbella I y II
- Misión Mariana (Ier Etapa Locales)
- Misión San Carlos
- Pedregal de Shoenstatt
- Prados del Campestre
- Privada Campestre
- Punta del Este I, II, III, IV, V y VI
- Real de Shoenstatt
- Residencial Camelinas
- Rincón Campestre
- Rinconada Campestre
- San Agustín
- Tejeda
- Tierra y Libertad
- Valle de los Olivos
- Valle Diamante
- Valle Real Residencial
- Venceremos
- Villas Campestre
- Villas Fontana Vitrales III
El Marqués
- Adara Lifestyle
- Camino Real San Pedro
- Cumbres de Conin
- El Carmen
- El Mirador
- Fracc. Alterra Residencial
- La Laborcilla
- Lomas de Santa Cruz
- Paseos del Marqués
- Prados de Miranda y Miranda
- Real Solare
- Rincones del Marqués
- San Isidro Miranda
- Villas la Piedad I
- Villas la Piedad II
- Zen House I y II
- Zen Life I y II
Colón
- San ildefonso