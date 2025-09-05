Adelantan desfogue de presa Zimapán en Querétaro; hay corte de agua en 336 colonias

| 10:14 | Oscar Gómez Cruz | Uno TV
Adelantan desfogue de presa Zimapán en Querétaro; hay corte de agua en 336 colonias
Prevén afectaciones en la zona metropolitana de Querétaro. Foto: Getty Images

El desfogue de la presa Zimapán, en el estado de Querétaro, fue adelantado para las 8:00 de la mañana de este viernes 5 de septiembre. Anteriormente, las autoridades informaron que el desfogue, que se lleva a cabo por el aumento de nivel de la presa por las recientes lluvias, se llevaría a cabo hoy por la tarde.

Por otro lado, la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), a través de sus redes sociales, compartió un listado de las 336 colonias en las que se presentará una suspensión del servicio de agua.

Adelantan desfogue de la presa Zimapán en Querétaro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el desfogue de la presa Zimapán se adelantó y comenzó este viernes 5 de septiembre a las 08:00 horas, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua en la zona metropolitana de Querétaro.

La dependencia explicó que la medida responde al incremento del nivel de la presa, a los escurrimientos acumulados y a los pronósticos de lluvia para las próximas horas.

La apertura de la compuerta del vertedor se realizó con la confirmación del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas y del organismo federal.

Impacto en el suministro de agua

La CEA detalló que este desfogue obligó a detener, antes de lo previsto, la operación del Sistema Acueducto II, principal fuente de abastecimiento para la capital queretana y municipios conurbados.

Para atender la contingencia, la CEA activó la totalidad de la batería de pozos y redistribuirá el servicio a través de las redes de agua.

Este esquema provocará un suministro irregular en colonias de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Colón.

“Reiteramos el exhorto a la población para que, durante el periodo que dure este desfogue y en los días que se requieran para lograr la estabilización y normalización del servicio, hacer un uso responsable del agua disponible para consumo doméstico, reutilizar el agua de lluvia para actividades de limpieza y mantener en buen estado las tuberías y depósitos de agua de los hogares”

Destacó la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro

Desfogue de la presa Zimapán en Querétaro: ¿qué colonias se verán afectadas?

En sus cuentas de redes sociales, a través de un link, la CEA compartió un listado de las colonias que presentarán suspensión del servicio de agua.

Como señalan las autoridades, en Querétaro la afectación es en 264 colonias; para Corregidora, 54 demarcaciones; en El Marqués, 17 localidades; y una para el municipio de Colón.

Las colonias que presentarán cortes de agua son:

Querétaro

  1. 10 de Abril
  2. 15 de Mayo
  3. 5 de Febrero
  4. 5 Halcones S.J.A.
  5. Alameda
  6. Álamos I, II, III
  7. Altos del Cimatario
  8. Altos del Salitre
  9. Amalia Solórzano
  10. Ampliación Cimatario
  11. Ampliación Jardines del Cimatario
  12. Ampliación Los Arroyitos S.J.A.
  13. Andadores de Lomas de Casa B.
  14. Andalucia
  15. Aragón
  16. Arboledas Gamitos
  17. Arte Mexicano
  18. Azteca
  19. Azucenas
  20. Balaustradas
  21. Balcones de San Pablo
  22. Benito Juárez
  23. Biosfera Living
  24. Bosques de Bella Vista
  25. Bosques de Iturbide
  26. Bosques de la Hacienda
  27. Bosques del Cimatario I
  28. Buenos Aires S.J.A.
  29. Calle Emeterio González (Hércules) entre calle Pan de Dulce y calle Canoas
  30. Carlos Ma. Bustamante
  31. Casa Blanca
  32. Cataluña
  33. Centro Sur (estadio-Cruz Roja-Centro Oftalmología)
  34. Cerrito Colorado 2 P/A, P/B
  35. Cerrito Colorado I
  36. Cimatario
  37. Claustros del Campestre
  38. Claustros del Parque
  39. Col. 2 de Abril
  40. Col. Comerciantes P/A
  41. Col. Lázaro Cárdenas
  42. Col. Vista Alegre P/A
  43. Colinas de Menchaca I S.J.A.
  44. Colinas de Menchaca II S.J.A.
  45. Colinas de Menchaca III S.J.A.
  46. Colinas del Cimatario P/B
  47. Colinas del Parque
  48. Comunidad Acequia Blanca
  49. Comunidad Juriquilla Pueblo
  50. Comunidad Nuevo Juriquilla
  51. Comunidad Rancho Largo
  52. Comunidad Universidades
  53. Condominio Asahi
  54. Condominio Condesa Palmas
  55. Conj. Hab. Med 100
  56. Conjunto Belén
  57. Cruz de Fuego
  58. Cuauhtémoc
  59. Cuesta Azul
  60. Cuitláhuac
  61. Cuitláhuac el Salitre
  62. Cumbres de Jurica
  63. D. San Pablo Comevi
  64. Del Prado Residencial
  65. Del Valle
  66. Desarrollo Habitacional Palmas V
  67. Eduardo Loarca Castillo
  68. Ejido Bolaños
  69. El Castaño
  70. El Castaño II
  71. El Cerrito
  72. El Garambullo
  73. El Granjenal del Silencio
  74. El Laurel P/A
  75. El Oasis S.J.A.
  76. El Palomar Residencial
  77. El Resto S.J.A.
  78. El Salitre
  79. El Vergel
  80. España
  81. Estrella
  82. Eurípides
  83. Exhacienda Santa Ana
  84. Floresta
  85. Fracc. Alhambra
  86. Fracc. Ciruelos
  87. Fracc. Los Mezquites
  88. Fracc. Misión de Bucareli
  89. Fracc. Misión de Bucareli Norte
  90. Fracc. Misión Rivera
  91. Fracc. Paseos del Pedregal
  92. Fracc. Portal de Samaniego
  93. Fracc. Puertas de Belén
  94. Fracc. Punta San Carlos
  95. Francisco Villa I y II
  96. Fraternidad de Santiago
  97. Fray Junípero Serra
  98. Generación 2000
  99. Geoplazas
  100. Geovillas
  101. Gran Reserva
  102. Hacienda el Campanario Sección Miradores
  103. Hacienda Mompaní
  104. Ignacio Pérez S.J.A.
  105. Independencia
  106. Independencia S.J.A.
  107. Ing. Heberto Castillo
  108. Jardines de Jurica
  109. Jardines de las Azucenas
  110. Jardines de San José II
  111. Jardines de San José III S.J.A.
  112. Jardines de San José IV
  113. Jardines de San José S.J.A.
  114. Jardines de Santiago P/A
  115. Jardines del Cimatario
  116. Josefa Ortíz de Domínguez S.J.A.
  117. Juncos
  118. Jurica Pueblo
  119. La Cantera
  120. La Esperanza
  121. La Estación
  122. La Estación 2a
  123. La Granja
  124. La Loma IX
  125. La Loma P/A – P/B
  126. La Peña
  127. La Purísima
  128. La Unión
  129. Lagos de Juriquilla
  130. Las Américas
  131. Las Brujas
  132. Las Gemas
  133. Las Hadas
  134. Las Maravillas
  135. Las Mariposas
  136. Las Misiones P/A
  137. Las Palmas
  138. Latitud la Victoria
  139. Leyes de Reforma
  140. Libertadores de América
  141. Libertadores de América S.J.A.
  142. Loma Bonita P/A
  143. Loma Bonita P/B
  144. Loma Dorada
  145. Loma Linda
  146. Lomas de Campanario Norte
  147. Lomas de Casa Blanca P/A y P/M
  148. Lomas de Menchaca
  149. Lomas de Pasteur
  150. Lomas de Querétaro
  151. Lomas de San José S.J.A.
  152. Lomas de San Pablo
  153. Lomas de Satélite
  154. Lomas del Cimatario
  155. Lomas del Marqués
  156. Lomas del Tepeyac
  157. Lomas del Valle 1ra. Secc.
  158. Lomas del Valle 2a Secc.
  159. Los Arroyitos S.J.A.
  160. Los Huertos
  161. Los Padilla
  162. Los Pinos
  163. Los Robles
  164. Luis Donaldo Colosio
  165. Magisterial
  166. Mansiones del Valle
  167. Marqués Queretano
  168. Mártires de la Libertad
  169. Menchaca I
  170. Menchaca II Cel. 17
  171. Menchaca II Cel. 19
  172. Menchaca III
  173. Mercurio
  174. Miguel Hidalgo
  175. Milenio III
  176. Mirador del Cimatario
  177. Misión Carrillo
  178. Monte Verde
  179. Morelos
  180. Movimiento Obrero
  181. Mujeres Independientes S.J.A.
  182. Nueva Creación S.J.A.
  183. Nueva Realidad S.J.A.
  184. Nuevo Horizonte
  185. Nuevo San Pedrito
  186. Orquídeas
  187. Oyamel
  188. Palmares de Querétaro
  189. Palmas de San José
  190. Panamericano
  191. Panorámico
  192. Paraíso
  193. Paseos de Milos
  194. Paseos de San Miguel
  195. Patria Nueva
  196. Pedregal de Menchaca
  197. Pedregal del Cimatario
  198. Peñuelas Ecológico
  199. Plazas del Sol 1a Secc.
  200. Plazas del Sol 2a Secc.
  201. Plazas del Sol 3a Secc.
  202. Prados de Loma Bonita
  203. Prados del Mirador
  204. Prados del Rincón
  205. Presidentes
  206. Puerta de Belén
  207. Puerta Navarra
  208. Puerta Nogal
  209. Puesta del Sol E.G.
  210. Punta Juriquilla
  211. Querena
  212. Querétaro Sabino
  213. Quinta Balaustradas
  214. Rancho Menchaca
  215. Raquet Club
  216. Real del Marqués
  217. Real España S.J.A.
  218. Reforma Agraria
  219. Residencial del Parque
  220. Residencial Palmas II (Privalia)
  221. Revolución
  222. Rinc. da Fray Juan de San Miguel
  223. Rincón Cimatario
  224. Rinconada de las Fuentes
  225. Rinconada Jacarandas
  226. Rojo Amanecer
  227. Romerillal
  228. Rosendo Salazar
  229. San Andrés
  230. San Ángel
  231. San Felipe S.J.A.
  232. San José el Alto
  233. San Miguel Carrillo
  234. San Pablo Infonavit
  235. San Pablo Tecnológico
  236. San Pedrito los Arcos
  237. San Pedrito Peñuelas
  238. San Pedro Mártir
  239. Satélite
  240. Satélite P/A
  241. Sergio Villaseñor Rivera
  242. Sta. Fe S.J.A.
  243. Tecnochtitlán
  244. Terranova
  245. Tlanese
  246. Torre de Piedra Gran Reserva
  247. Unid. Hab. Corregidora Burócrata
  248. Unidad Hab. Magisterial
  249. Universo 2000
  250. Valle Alameda P/A
  251. Valle de Santiago
  252. Valle Encantado
  253. Valles de San José S.J.A.
  254. Victoria Popular
  255. Villas de Guadalupe
  256. Villas de San José S.J.A.
  257. Villas de San Miguel
  258. Villas de Santiago de Qro.
  259. Villas del Cimatario
  260. Villas del Sol
  261. Villas del Sur
  262. Villas San Joaquín
  263. Vistas de San José S.J.A.
  264. Vistas del Cimatario

Corregidora

  1. Bernardo Quintana Arrioja
  2. Bosques de Viena
  3. Boulevares del Cimatario
  4. Bulevares del Cimatario
  5. Colinas del Santuario
  6. Colinas del Sur
  7. Colinas del Sur (JVH)
  8. Cond. San Agustín II
  9. Conjunto Hab. El Risco
  10. Cumbres del Roble
  11. El Pocito
  12. El Roble
  13. Fracc. Luz María
  14. Fracc. Misión de San Joaquín
  15. Fracc. Misión Marbella
  16. Fracc. Misión Mariana I, II y III Secc.
  17. Fracc. Misión Mariana IV Secc.
  18. Fracc. Residencial Bahamas
  19. Fracc. Residencial San Mateo
  20. Fracc. Villas Fontana
  21. Fracc. Residencial Andrea
  22. Francisco Villa
  23. Hacienda Real Tejeda
  24. Huertas el Carmen I y II
  25. José Ma. Truchuelo Ruiz
  26. Las Maravillas
  27. Lomas del Campestre
  28. Lomas del Mirador
  29. Los Candiles
  30. Los Olivos
  31. Los Olvera
  32. Misión Candiles
  33. Misión Marbella Etapa I
  34. Misión Marbella Etapa II
  35. Misión Marbella I y II
  36. Misión Mariana (Ier Etapa Locales)
  37. Misión San Carlos
  38. Pedregal de Shoenstatt
  39. Prados del Campestre
  40. Privada Campestre
  41. Punta del Este I, II, III, IV, V y VI
  42. Real de Shoenstatt
  43. Residencial Camelinas
  44. Rincón Campestre
  45. Rinconada Campestre
  46. San Agustín
  47. Tejeda
  48. Tierra y Libertad
  49. Valle de los Olivos
  50. Valle Diamante
  51. Valle Real Residencial
  52. Venceremos
  53. Villas Campestre
  54. Villas Fontana Vitrales III

El Marqués

  1. Adara Lifestyle
  2. Camino Real San Pedro
  3. Cumbres de Conin
  4. El Carmen
  5. El Mirador
  6. Fracc. Alterra Residencial
  7. La Laborcilla
  8. Lomas de Santa Cruz
  9. Paseos del Marqués
  10. Prados de Miranda y Miranda
  11. Real Solare
  12. Rincones del Marqués
  13. San Isidro Miranda
  14. Villas la Piedad I
  15. Villas la Piedad II
  16. Zen House I y II
  17. Zen Life I y II

Colón

  1. San ildefonso

