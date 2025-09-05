Adelantan desfogue de presa Zimapán en Querétaro; hay corte de agua en 336 colonias

GENERANDO AUDIO...

Prevén afectaciones en la zona metropolitana de Querétaro. Foto: Getty Images

El desfogue de la presa Zimapán, en el estado de Querétaro, fue adelantado para las 8:00 de la mañana de este viernes 5 de septiembre. Anteriormente, las autoridades informaron que el desfogue, que se lleva a cabo por el aumento de nivel de la presa por las recientes lluvias, se llevaría a cabo hoy por la tarde.

Por otro lado, la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), a través de sus redes sociales, compartió un listado de las 336 colonias en las que se presentará una suspensión del servicio de agua.

Adelantan desfogue de la presa Zimapán en Querétaro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el desfogue de la presa Zimapán se adelantó y comenzó este viernes 5 de septiembre a las 08:00 horas, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua en la zona metropolitana de Querétaro.

La dependencia explicó que la medida responde al incremento del nivel de la presa, a los escurrimientos acumulados y a los pronósticos de lluvia para las próximas horas.

La apertura de la compuerta del vertedor se realizó con la confirmación del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas y del organismo federal.

Impacto en el suministro de agua

La CEA detalló que este desfogue obligó a detener, antes de lo previsto, la operación del Sistema Acueducto II, principal fuente de abastecimiento para la capital queretana y municipios conurbados.

Para atender la contingencia, la CEA activó la totalidad de la batería de pozos y redistribuirá el servicio a través de las redes de agua.

Este esquema provocará un suministro irregular en colonias de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Colón.

“Reiteramos el exhorto a la población para que, durante el periodo que dure este desfogue y en los días que se requieran para lograr la estabilización y normalización del servicio, hacer un uso responsable del agua disponible para consumo doméstico, reutilizar el agua de lluvia para actividades de limpieza y mantener en buen estado las tuberías y depósitos de agua de los hogares” Destacó la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro

Desfogue de la presa Zimapán en Querétaro: ¿qué colonias se verán afectadas?

En sus cuentas de redes sociales, a través de un link, la CEA compartió un listado de las colonias que presentarán suspensión del servicio de agua.

Como señalan las autoridades, en Querétaro la afectación es en 264 colonias; para Corregidora, 54 demarcaciones; en El Marqués, 17 localidades; y una para el municipio de Colón.

Las colonias que presentarán cortes de agua son:

Querétaro

10 de Abril 15 de Mayo 5 de Febrero 5 Halcones S.J.A. Alameda Álamos I, II, III Altos del Cimatario Altos del Salitre Amalia Solórzano Ampliación Cimatario Ampliación Jardines del Cimatario Ampliación Los Arroyitos S.J.A. Andadores de Lomas de Casa B. Andalucia Aragón Arboledas Gamitos Arte Mexicano Azteca Azucenas Balaustradas Balcones de San Pablo Benito Juárez Biosfera Living Bosques de Bella Vista Bosques de Iturbide Bosques de la Hacienda Bosques del Cimatario I Buenos Aires S.J.A. Calle Emeterio González (Hércules) entre calle Pan de Dulce y calle Canoas Carlos Ma. Bustamante Casa Blanca Cataluña Centro Sur (estadio-Cruz Roja-Centro Oftalmología) Cerrito Colorado 2 P/A, P/B Cerrito Colorado I Cimatario Claustros del Campestre Claustros del Parque Col. 2 de Abril Col. Comerciantes P/A Col. Lázaro Cárdenas Col. Vista Alegre P/A Colinas de Menchaca I S.J.A. Colinas de Menchaca II S.J.A. Colinas de Menchaca III S.J.A. Colinas del Cimatario P/B Colinas del Parque Comunidad Acequia Blanca Comunidad Juriquilla Pueblo Comunidad Nuevo Juriquilla Comunidad Rancho Largo Comunidad Universidades Condominio Asahi Condominio Condesa Palmas Conj. Hab. Med 100 Conjunto Belén Cruz de Fuego Cuauhtémoc Cuesta Azul Cuitláhuac Cuitláhuac el Salitre Cumbres de Jurica D. San Pablo Comevi Del Prado Residencial Del Valle Desarrollo Habitacional Palmas V Eduardo Loarca Castillo Ejido Bolaños El Castaño El Castaño II El Cerrito El Garambullo El Granjenal del Silencio El Laurel P/A El Oasis S.J.A. El Palomar Residencial El Resto S.J.A. El Salitre El Vergel España Estrella Eurípides Exhacienda Santa Ana Floresta Fracc. Alhambra Fracc. Ciruelos Fracc. Los Mezquites Fracc. Misión de Bucareli Fracc. Misión de Bucareli Norte Fracc. Misión Rivera Fracc. Paseos del Pedregal Fracc. Portal de Samaniego Fracc. Puertas de Belén Fracc. Punta San Carlos Francisco Villa I y II Fraternidad de Santiago Fray Junípero Serra Generación 2000 Geoplazas Geovillas Gran Reserva Hacienda el Campanario Sección Miradores Hacienda Mompaní Ignacio Pérez S.J.A. Independencia Independencia S.J.A. Ing. Heberto Castillo Jardines de Jurica Jardines de las Azucenas Jardines de San José II Jardines de San José III S.J.A. Jardines de San José IV Jardines de San José S.J.A. Jardines de Santiago P/A Jardines del Cimatario Josefa Ortíz de Domínguez S.J.A. Juncos Jurica Pueblo La Cantera La Esperanza La Estación La Estación 2a La Granja La Loma IX La Loma P/A – P/B La Peña La Purísima La Unión Lagos de Juriquilla Las Américas Las Brujas Las Gemas Las Hadas Las Maravillas Las Mariposas Las Misiones P/A Las Palmas Latitud la Victoria Leyes de Reforma Libertadores de América Libertadores de América S.J.A. Loma Bonita P/A Loma Bonita P/B Loma Dorada Loma Linda Lomas de Campanario Norte Lomas de Casa Blanca P/A y P/M Lomas de Menchaca Lomas de Pasteur Lomas de Querétaro Lomas de San José S.J.A. Lomas de San Pablo Lomas de Satélite Lomas del Cimatario Lomas del Marqués Lomas del Tepeyac Lomas del Valle 1ra. Secc. Lomas del Valle 2a Secc. Los Arroyitos S.J.A. Los Huertos Los Padilla Los Pinos Los Robles Luis Donaldo Colosio Magisterial Mansiones del Valle Marqués Queretano Mártires de la Libertad Menchaca I Menchaca II Cel. 17 Menchaca II Cel. 19 Menchaca III Mercurio Miguel Hidalgo Milenio III Mirador del Cimatario Misión Carrillo Monte Verde Morelos Movimiento Obrero Mujeres Independientes S.J.A. Nueva Creación S.J.A. Nueva Realidad S.J.A. Nuevo Horizonte Nuevo San Pedrito Orquídeas Oyamel Palmares de Querétaro Palmas de San José Panamericano Panorámico Paraíso Paseos de Milos Paseos de San Miguel Patria Nueva Pedregal de Menchaca Pedregal del Cimatario Peñuelas Ecológico Plazas del Sol 1a Secc. Plazas del Sol 2a Secc. Plazas del Sol 3a Secc. Prados de Loma Bonita Prados del Mirador Prados del Rincón Presidentes Puerta de Belén Puerta Navarra Puerta Nogal Puesta del Sol E.G. Punta Juriquilla Querena Querétaro Sabino Quinta Balaustradas Rancho Menchaca Raquet Club Real del Marqués Real España S.J.A. Reforma Agraria Residencial del Parque Residencial Palmas II (Privalia) Revolución Rinc. da Fray Juan de San Miguel Rincón Cimatario Rinconada de las Fuentes Rinconada Jacarandas Rojo Amanecer Romerillal Rosendo Salazar San Andrés San Ángel San Felipe S.J.A. San José el Alto San Miguel Carrillo San Pablo Infonavit San Pablo Tecnológico San Pedrito los Arcos San Pedrito Peñuelas San Pedro Mártir Satélite Satélite P/A Sergio Villaseñor Rivera Sta. Fe S.J.A. Tecnochtitlán Terranova Tlanese Torre de Piedra Gran Reserva Unid. Hab. Corregidora Burócrata Unidad Hab. Magisterial Universo 2000 Valle Alameda P/A Valle de Santiago Valle Encantado Valles de San José S.J.A. Victoria Popular Villas de Guadalupe Villas de San José S.J.A. Villas de San Miguel Villas de Santiago de Qro. Villas del Cimatario Villas del Sol Villas del Sur Villas San Joaquín Vistas de San José S.J.A. Vistas del Cimatario

Corregidora

Bernardo Quintana Arrioja Bosques de Viena Boulevares del Cimatario Bulevares del Cimatario Colinas del Santuario Colinas del Sur Colinas del Sur (JVH) Cond. San Agustín II Conjunto Hab. El Risco Cumbres del Roble El Pocito El Roble Fracc. Luz María Fracc. Misión de San Joaquín Fracc. Misión Marbella Fracc. Misión Mariana I, II y III Secc. Fracc. Misión Mariana IV Secc. Fracc. Residencial Bahamas Fracc. Residencial San Mateo Fracc. Villas Fontana Fracc. Residencial Andrea Francisco Villa Hacienda Real Tejeda Huertas el Carmen I y II José Ma. Truchuelo Ruiz Las Maravillas Lomas del Campestre Lomas del Mirador Los Candiles Los Olivos Los Olvera Misión Candiles Misión Marbella Etapa I Misión Marbella Etapa II Misión Marbella I y II Misión Mariana (Ier Etapa Locales) Misión San Carlos Pedregal de Shoenstatt Prados del Campestre Privada Campestre Punta del Este I, II, III, IV, V y VI Real de Shoenstatt Residencial Camelinas Rincón Campestre Rinconada Campestre San Agustín Tejeda Tierra y Libertad Valle de los Olivos Valle Diamante Valle Real Residencial Venceremos Villas Campestre Villas Fontana Vitrales III

El Marqués

Adara Lifestyle Camino Real San Pedro Cumbres de Conin El Carmen El Mirador Fracc. Alterra Residencial La Laborcilla Lomas de Santa Cruz Paseos del Marqués Prados de Miranda y Miranda Real Solare Rincones del Marqués San Isidro Miranda Villas la Piedad I Villas la Piedad II Zen House I y II Zen Life I y II

Colón

San ildefonso

