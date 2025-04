Arde El Marqués, en Querétaro; incendio pone en riesgo área natural protegida de “El Tángano”

GENERANDO AUDIO...

Incendio en El Marqués, Querétaro. Foto: corresponsales

La tarde de este martes 15 de abril, un incendio de gran magnitud se registró en una zona cerril del municipio de El Marqués, al sur de la ciudad de Querétaro.

El siniestro se originó en las inmediaciones del cruce de las carreteras 420 y 400, generando una densa columna de humo grisáceo visible desde diversos puntos de la capital queretana e incluso desde municipios vecinos, lo que provocó alarma entre la población.

Incendio en el Marqués, Querétaro, pone en riesgo área natural protegida

El incendio habría iniciado en una zona de vegetación seca, y factores como las altas temperaturas, la baja humedad y la presencia de material combustible han favorecido su rápida propagación.

Aunque las causas exactas aún están bajo investigación, las autoridades presumen que las condiciones climáticas de la temporada han sido determinantes para la expansión del fuego.

Debido a la magnitud del siniestro, el fuego se extendió hacia el municipio de Querétaro, alcanzando la zona de El Tángano, una Área Natural Protegida, hasta el momento, el incendio ha afectado aproximadamente 500 hectáreas, lo que encendió las alertas entre las autoridades ambientales.

El terreno accidentado y de difícil acceso ha complicado el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Como parte de las acciones de seguridad, se realizó un cierre vial sobre la carretera 400, Querétaro-Huimilpan, en ambos sentidos, a la altura del Fraccionamiento Cumbres del Cimatario, en tanto se llevan a cabo los trabajos correspondientes en atención al incendio.

Las autoridades han enfatizado que, hasta el momento, no se han reportado evacuaciones ni daños a viviendas, y que el siniestro no representa un riesgo directo para la población. No obstante, las labores de mitigación continúan intensamente para evitar que las llamas alcancen fraccionamientos residenciales cercanos.