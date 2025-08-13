¿Buscas trabajo? Querétaro ofrece más de mil vacantes en Feria Nacional de Empleo para jóvenes

GENERANDO AUDIO...

Son vacantes de los sectores industrial y de servicios. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Querétaro, se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025, donde se ofertarán más de mil vacantes, informaron autoridades del estado.

Cabe mencionar que en el evento se reunirán alrededor de 50 empresas y, en Unotv.com, te compartimos todos los detalles.

¿Qué debes saber de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 en Querétaro?

La Secretaría del Trabajo de Querétaro, encabezada por Liliana San Martín Castillo, convocó a la ciudadanía a participar en la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025, que se realizará el 14 de agosto en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ).

Más de mil vacantes disponibles

Asimismo, el evento contará con la participación de 50 empresas de los sectores industrial y de servicios, entre ellas Airbus, Grammer Automotive, Safran, Techops y Transformadora Akhua, que ofrecerán más de mil vacantes.

Las oportunidades laborales están abiertas para perfiles con estudios desde primaria hasta licenciatura, lo que permite que jóvenes con diferentes niveles académicos puedan acceder a un empleo formal.

Detalles del evento

La feria se llevará a cabo de 10:00 a 15:00 horas en la UTEQ, ubicada en la colonia Nacional de Querétaro.

La actividad forma parte de las acciones organizadas en el mes de la juventud, con el objetivo de vincular a jóvenes buscadores de empleo con empresas que requieren talento local.

Registro en línea para la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 en Querétaro

Quienes deseen participar pueden realizar su registro previo en el portal ferias.empleo.gob.mx

El trámite es gratuito y permitirá a los asistentes agilizar su ingreso al evento y la postulación a las vacantes

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]