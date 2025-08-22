Cae el “Chispa”, presunto involucrado en la masacre en bar “Los Cantaritos” en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

La captura sucedió durante la madrugada de este viernes. Foto: FGE Querétaro

Autoridades del estado de Querétaro informaron la detención de Jorge Luis “N”, también identificado como el “Chispa” o el “Snoopy”, por su presunta participación en la masacre del bar “Los Cantaritos”.

A través de sus cuentas oficiales, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) informó que la captura se realizó en coordinación con dependencias federales.

Cabe recordar que el ataque al bar “Los Cantaritos” sucedió el 9 de noviembre de 2024 y dejó como saldo 10 personas muertas.

Asimismo, las autoridades queretanas resaltaron que Jorge Luis “N” es considerado un objetivo prioritario y generador de violencia en la región.

Capturan al “Chispa”, presunto involucrado en la masacre en bar “Los Cantaritos”

El operativo se llevó a cabo en la colonia Santa Mónica, Querétaro, donde agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, detuvieron al presunto generador de violencia.

La Fiscalía informó que el “Chispa” enfrentará proceso penal por homicidio de 10 personas y tentativa de homicidio de otras 10.

[NO DEJES DE LEER: Ataque en Querétaro podría relacionarse con delincuencia organizada en Guanajuato: especialista]

Operativo adicional

Durante la madrugada, autoridades intervinieron 13 inmuebles en Querétaro. En las acciones aseguraron narcóticos y armas, además de detener a cuatro personas más por diversos delitos.

Con esta captura, suman tres los imputados que enfrentan proceso por el ataque en “Los Cantaritos”.

Investigación y coordinación

La Fiscalía de Querétaro agradeció a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, el intercambio de información que permitió avanzar en las indagatorias.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]