Tormenta en Querétaro causa graves daños. Foto: CEA Querétaro

La noche del 22 de agosto, una fuerte tormenta azotó la capital de Querétaro, dejando a su paso calles colapsadas, vehículos destruidos, comercios dañados y afectaciones en la infraestructura urbana. Hasta el momento se reporta la muerte de dos personas.

En redes sociales circulan imágenes y videos que muestran la magnitud del desastre. Usuarios compartieron escenas de avenidas convertidas en ríos, pavimento levantado, bardas derrumbadas e inundaciones dentro de instalaciones universitarias.

Videos muestran afectaciones en colonias y calles principales

La colonia San Pedrito Peñuelas fue una de las más golpeadas. El usuario de X @GildoGarzaMx difundió un video donde se aprecia el pavimento abierto, zanjas repletas de agua y escombros y una camioneta tipo van destrozada por la corriente.

Otro material muestra una calle adoquinada cuyos bloques se desprendieron por completo ante el asombro de vecinos que intentaban cruzar entre los daños que dejó el agua.

También se evidenció que en otras colonias, los encharcamientos persistieron mucho tiempo después de las lluvias.

En la avenida Bernardo Quintana, una de las principales vialidades de la ciudad, se observaron autos varados tras quedar sumergidos en el agua, además del colapso de una barda perimetral.

Universidades y espacios deportivos bajo el agua

El Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, resultó seriamente afectado. Reportes indican que las canchas deportivas, estacionamientos, gimnasio y residencias dentro de la institución quedaron bajo el agua.

La universidad informó en un comunicado que el campus permanecerá cerrado el 23 y 24 de agosto, mientras se evalúan y atienden los daños.

Autoridades trabajan en la remoción de escombros

La Comisión Estatal de Aguas y la Coordinación de Protección Civil del Estado realizan labores de limpieza, remoción de escombros y supervisión del bordo Benito Juárez, además de atender daños en la red de agua potable que también sufrió afectaciones.

Las autoridades mantienen brigadas activas en distintos puntos de la ciudad para restablecer servicios y apoyar a las zonas más dañadas por las precipitaciones.

