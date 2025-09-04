Desfogue de presa Zimapán provocará cortes de agua en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

La normalización del servicio será lenta y paulatina. Foto: Getty Images

Autoridades del estado de Querétaro informaron que la federación confirmó el desfogue de la presa Zimapán, lo que provocará cortes de agua en algunos municipios.

Esto se debe al aumento del nivel de la presa, derivado del incremento en las precipitaciones pluviales registradas durante las últimas semanas en la entidad.

¿Cuándo comenzará el desfogue de presa Zimapán?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciaron el proceso de desfogue controlado en la presa de Zimapán.

Como mencionaron las autoridades estatales, esto ocasionará cortes en el suministro de agua potable en Querétaro, Corregidora y El Marqués.

Inicia el desfogue por exceso de lluvias

Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), informó en un video compartido en redes sociales que la apertura de las compuertas comenzará en la tarde de mañana, viernes 5 de septiembre, a las 13:00 horas.

El incremento de lluvias elevó el nivel de la presa y obligó a liberar agua para proteger la infraestructura.

La operación implica detener el funcionamiento del Sistema Acueducto II, ubicado en el río Moctezuma, para evitar daños en los equipos de bombeo.

“Como hemos venido informando, el incremento en las precipitaciones pluviales de las últimas semanas ha ocasionado el aumento del nivel de la presa, por lo que es necesario comenzar a desfogar el agua de la misma. Las instalaciones de la presa derivadora del Sistema Acueducto II se encuentran en el río Moctezuma, que es el principal afluente receptor del agua que se desfoga de Zimapán. Derivado de ello, la operación del sistema debe detenerse mientras se realice esta operación, a fin de garantizar que los equipos de bombeo no se vean dañados”. Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA

Afectaciones en el suministro de agua en Querétaro

Durante el desfogue, el servicio de agua potable será irregular en Querétaro, Corregidora y El Marqués.

La CEA puso en marcha un sistema de pozos para mantener el abasto, pero el reparto se hará en distintos horarios a lo largo del día, con el fin de garantizar equidad en el acceso al líquido vital.

Vega Ricoy adelantó que la zona norte de Querétaro será la más complicada de atender debido a su ubicación geográfica.

“Tenemos una parte de la ciudad que es altamente sensible y que la conforman las colonias de la zona norte, a quienes, por su posición geográfica, se les complicará la llegada de agua por la red. A nuestros usuarios que viven ahí, les pedimos su comprensión por el tiempo que podamos tardar en suministrarles el servicio”. Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA

Restablecimiento paulatino

Una vez concluida la liberación de agua, la Conagua y la CFE autorizarán la reactivación del Acueducto II.

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas explicó que la normalización será lenta y paulatina para evitar fugas o daños en la red.

Llamado al uso responsable

Por lo tanto, la CEA pidió a la población consumir el agua de forma cuidadosa durante la contingencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Además, puso a disposición los números 442 2110 066 y 442 1443 740 (Chatbot del Gobierno de Querétaro) para atender reportes y dudas.

“En la Comisión Estatal de Aguas, estamos realizando nuestros mayores esfuerzos para que, durante esta contingencia, el agua esté disponible para todos. Les pedimos mantenerse atentos a los canales oficiales, a través de los cuales les mantendremos informados sobre la evolución de esta contingencia”. Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA

