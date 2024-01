Doña Chayito, la última escribana de Querétaro

“Mi nombre es María del Rosario Morales Elizondo y soy escribana del portal independencia”.



A sus 80 años, Doña Chayito es la última escribana de Querétaro, un oficio que se niega a morir en la entidad.



“Yo me quedé sin trabajo entonces estaba muy desesperada porque todavía estaba aquí con mis hijos y yo necesitaba sacarlos adelante”. María del Rosario, escribana



Luego de laborar en oficinas gubernamentales y privadas, fue hace casi 30 años que Doña Chayito, como es conocida, se instaló en los portales Independencia del Centro de Querétaro, para convertirse en escribana, aunque su inicio no fue fácil.



“Al principio sí me sentía un poco rara, un poco incómoda, porque yo siempre había estado en oficina”. María del Rosario, escribana



A Doña Chayito nada la detiene, aunque la pandemia le obligó a cambiar su lugar de trabajo por su hogar, continúa atendiendo a sus clientes.



Ella elabora desde una carta de amor, hasta solicitudes al presidente, llenado de formas, contratos y hasta tareas.



“Hubo una carta de amor de una petición de mano de un señor ya mayor que venía de Huimilpan, que era viudo y que a él lo atendía una señorita que le llevaba su comida, le llevaba su ropa, se la planchaba y todo y que él quería pedirle a los papás de la señorita, la mano de la señorita para casarse con ella”. María del Rosario, escribana

Su esfuerzo hoy en día es motivo de orgullo para su familia.

“Un orgullo por, precisamente por eso, aparte su trabajo la ha dado a conocer, es una persona muy trabajadora, muy dedicada a su trabajo” Julian Miguel Balderas Morales / Hijo de Doña Chayito





Aunque la tecnología ha desplazado a los escribanos, con alegría, Doña Chayito continúa brindando su servicio a quien lo requiere, a sabiendas que en cuanto su actividad se vea interrumpida, Querétaro se quedará sin su última escribana.