El mejor Flair Bartender de México es queretano; conoce su historia

El Flair Bartending es el arte de servir cocteles de una forma creativa y divertida, como en un espectáculo, y el mejor exponente de esta actividad en México es queretano.

Se trata de Héctor Rangel, quien desde hace 16 años se dedica a esta actividad, además de capacitar y servir en diferentes puntos de México y el mundo.

“Empecé ya hace unos años, 16 años para ser exactos. Empecé primero a practicar flair, que es el show con las botellas y eso, y con base en eso tuve mi primera experiencia en una competencia, en la cual, en mi categoría, gané”. Héctor Rangel / Experto en Flair Bar.

Fue en el 2007 que esta aventura del Flair Bar inició para Héctor.

“Me contactaron de una competencia en México, en la Ciudad de México, y alguien les dijo que yo hacía Flair, pero yo lo hacía como hobby y me terminó convenciendo (…) y así fue como empecé a competir y al día de hoy llevo más de 160 competencias a nivel nacional e internacional”, destaca Héctor.

Poco a poco fue avanzando en esta carrera, al punto de convertirse en el mejor de México y uno de los mejores del mundo.

“Hace poco fue catalogado, Rangel, como el mejor Flair bartender a nivel nacional, la verdad se lo ha ganado, la verdad lo hemos visto en competencias rudas, es como ver a alguien, un pulpo, hasta dices, ¿cómo lo hace, no?”. Isaac Olvera / Instructor de Flair Bar

Primero conquistó Cancún, posteriormente Londres e inició la tendencia de siempre posicionarse dentro de la cúpula mundial del Flair Bar.

“Tuve la oportunidad de ir a Londres a una de las competencias que ya no existen a raíz de la pandemia, pero en esa competencia me fue bastante bien porque quedé en tercer lugar en una competencia internacional. Fui el primer mexicano que logró pasar a una final internacional directamente, yendo a clasificar a Londres. Internacionalmente, siempre he logrado posicionarme en el top 10 cuando es este tipo de competencias”, destaca Héctor Rangel.

Fue en febrero de este año cuando el queretano fue considerado el mejor de México en su disciplina por la asociación Shaker Awards.

En su haber acumula más de 160 competencias nacionales e internacionales.

En 55 de ellas obtuvo el primer lugar, por lo que está considerado en el Nivel Morado por parte de la World Flair Association y con él lleva el orgullo de representar a nuestro país.

