Eliú Esaú: el oficial héroe que impidió un suicidio en Querétaro

El oficial Eliú Esaú arriesgó su vida para salvar la de un sujeto que amenazaba con saltar al vacío. Los hechos sucedieron en la capital de Querétaro, apenas hace un mes.

“Me encontraba trabajando en una zona metropolitana, zona norte de aquí de Querétaro. Cuando recibo la llamada de emergencia y el reporte es cuando yo decido acudir al lugar para brindar el apoyo“, narra Esaú.

El oficial confiesa que jamás imaginó el descenlace.

“Es ir acercándote poco a poco, se utiliza mucho la psicología con ellos, el diálogo es indispensable y llegar de una manera cautelosa, no de una manera que él se pueda sentir incómodo”, destaca el uniformado.

Una distracción de la persona le permitió al oficial de Querétaro efectuar la maniobra que salvó su vida. Su rápida acción y decisión fueron clave para evitar una tragedia.

“Él recibe una llamada telefónica que él mismo solicitó a un familiar y empieza a manotear con el otro compañero que se encontraba del otro lado. Es cuando yo lo sujeto por la parte de atrás de la camisa, lo jalo hacia mi, cuando él se da cuenta que yo lo jalo, él se jala hacia adelante, intenta ya aventarse, pero él intentaba aventarse hacia la parte donde el camión ya no cubría, ese vacío, ese ángulo él buscaba para arrojarse, es cuando yo decido jalarlo de la playera, me abalanzo hacia él y me aviento al vacío“, cuenta Eliú Esaú.

En menos de un mes, Querétaro ha sido testigo de al menos tres situaciones similares, por fortuna, la intervención exitosa de elementos policiacos ha evitado consecuencias fatales.

Esta no es la primera vez que el oficial Eliú interviene en una situación de este tipo: “Es la segunda vez que lo realizo, la primera vez iba yo a mi trabajo, iba yo de civil, pues fue una situación muy distinta, no tan riesgosa, igual fue con un chico que se quería arrojar de un puente allá por Juriquilla”, narra.

De acuerdo con cifras del INEGI, durante el 2022 Querétaro se posicionó dentro de los diez estados que más muertes por suicidio registraron.