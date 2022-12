Injertan piel de tilapia en pie diabético; conoce la historia de Alí

El injerto de piel de tilapia en pacientes con diabetes es una buena opción, y en el estado de Querétaro se benefició con esa práctica a Alí, un joven de 35 años que, desde hace 12, vive con la enfermedad. A continuación, en Unotv.com te contamos su historia.

En marzo de este año, la salud de Alí se complicó: le aparecieron venas varicosas que lo llevaron al quirófano y lo pusieron en riesgo de que le amputaran la pierna derecha.

“En un principio, cuando llegamos, sí, yo había dicho: ¿saben qué? Si me tienen que cortar el pie, que me lo corten, pero yo no sabía hasta dónde. Se supone que me lo iban a cortar y ya hasta después, cuando salí, fue cuando me dijeron: ‘Te lo vamos a cortar hasta la rodilla'”.

Dijo Alí.