Familias de Jalpan de Serra improvisan refugios en zonas altas. Foto: Especial

Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron el desbordamiento del río Jalpan, dejando varias viviendas de madera bajo el agua en la comunidad de Arroyo del Real, en el municipio de Jalpan de Serra.

Dos familias, que perdieron gran parte de sus pertenencias, decidieron subir a una zona más alta para ponerse a salvo ante los pronósticos de más precipitaciones.

Familias viven entre lonas por miedo a nuevas lluvias

Con la experiencia de la semana pasada aún fresca, los habitantes optaron por no regresar a sus casas inundadas. En su lugar, levantaron una casa de campaña improvisada con lonas, cobijas y madera, donde ahora resguardan lo poco que les quedó, acompañados por sus mascotas.

A pesar de las condiciones difíciles, aseguran que prefieren la seguridad del cerro al miedo constante de otra inundación. Protección Civil mantiene vigilancia en la zona ante el riesgo de nuevas crecidas del río.