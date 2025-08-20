Gobierno de Querétaro revisará letras de artistas para evitar “narcocorridos”

GENERANDO AUDIO...

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro. Foto: Marittza Navarro.

A partir de esta semana, en Querétaro está prohibida la interpretación y reproducción de música que haga apología del delito o promueva la cultura del crimen en los espacios públicos.

“He decretado que nuestro estado no se va a permitir que en eventos públicos, llámese plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología al delito o que promueva la cultura del crimen”.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Revisarán letra de artistas para evitar “narcocorridos”

A partir del decreto, se dio a conocer que los 18 municipios del estado se sumarán a la medida con ajustes a sus reglamentos y revisarán las letras de todo artista que busque presentarse en algún recinto del estado.

Músicos que ofrecen sus servicios en la Plaza Santa Cecilia, en la capital queretana, señalan que la regulación es positiva.

Al respecto, Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno, dijo que “tendrán que darnos un listado, en este caso de las canciones, y si hubiera algún inconveniente, pues ahí se resuelven las propias áreas de Gobierno”.

Música norteña es parte de la cultura

Sin embargo, especialistas aseguran que la música norteña es parte de una cultura de décadas y representa una importante fuente de ingresos que podría verse en riesgo ante la nueva medida.

“Es que ahí le están impidiendo al trabajador comer, vivir”.

José Antonio.

Aunque el decreto marca el endurecimiento en la política estatal contra la llamada narcocultura, el gobernador del estado aclaró que la medida no apunta a un género específico, sino a cualquier contenido que exalte conductas delictivas.

Aseguran que con la medida se busca evitar que ser criminal se vuelva un hecho aspiracional entre los jóvenes.