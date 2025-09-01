Graban al exgobernador Pancho Domínguez en riña dentro de un bar en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

El video del altercado fue compartido este fin de semana. Foto: Cuartoscuro

El exgobernador de Querétaro, Francisco “Pancho” Domínguez Servién, fue captado en video durante una pelea en el interior de un bar ubicado en la zona norte de la capital queretana.

La grabación ha sido compartida por medios de comunicación y distintos usuarios en redes sociales.

Pleito en el bar “Canta Corazón”

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el exmandatario aparece en medio de una trifulca sobre la pista de baile del bar “Canta Corazón”, localizado en la carretera Querétaro–San Luis Potosí, colonia El Salitre.

Mientras sonaba la canción “Vete con ella vida”, Domínguez lanzó varios golpes contra otro hombre, mientras una mujer rubia gritaba para que los asistentes separaran a los involucrados.

El video dura poco más de 25 segundos y rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, donde usuarios lo replicaron en distintos perfiles.

“Pancho” Domínguez confirma su participación

Ante la difusión del material, el exgobernador confirmó en sus cuentas oficiales de redes sociales que sí es él quien aparece en la grabación.

Explicó que intervino en la riña porque una mujer de su grupo fue agredida durante el altercado.

“El pasado fin de semana, en un establecimiento, una mujer de nuestro grupo fue agredida en medio de una riña entre terceros”, publicó Domínguez, sin detallar si los hechos ocurrieron el viernes o el sábado.

El político panista aseguró que reaccionó para defender a la persona agredida y no ofreció más comentarios sobre la situación.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes provocaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Algunos criticaron la conducta del exmandatario, mientras que otros respaldaron su versión sobre haber actuado en defensa de una mujer.

Domínguez gobernó Querétaro en el periodo 2015–2021 y ha mantenido presencia pública en la política local tras dejar el cargo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si abrirán alguna investigación relacionada con estos hechos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]