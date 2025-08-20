¡Hay chamba! Feria de empleo en San Juan del Río ofrece más de 600 vacantes

GENERANDO AUDIO...

Habrá ofertas para distintos niveles educativos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El municipio de San Juan del Río se prepara para recibir la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, donde se ofertarán más de 600 vacantes de 32 empresas locales.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto, en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Campus San Juan, de 9:00 a 14:00 horas.

Feria de empleo en San Juan del Río: oportunidades para todos los perfiles

La Secretaría del Trabajo de Querétaro, encabezada por Liliana San Martín Castillo, informó que en esta feria habrá opciones laborales para personas con distintos niveles de estudios:

Desde primaria hasta licenciatura

Con sueldos que alcanzan los 25 mil pesos mensuales

La funcionaria destacó que el objetivo es conectar a las juventudes con empleos formales y atender las necesidades del sector empresarial de la región.

Apoyo a egresados y primer empleo

Por su parte, el coordinador de la UAQ campus San Juan del Río, Javier Peña Perrusquía, señaló que además de las vacantes, se ofrecerán talleres y orientación para que los jóvenes egresados se incorporen de manera más rápida al mercado laboral.

“La feria representa un puente entre el sector educativo y el sector productivo, facilitando el desarrollo de nuestra juventud hacia una vida profesional, activa y digna”, puntualizó.

¿Qué empresas participan en la Feria de empleo en San Juan del Río?

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en San Juan del Río, también se sumó al esfuerzo.

Su presidente, Víctor Hugo Rodríguez López, destacó que la colaboración con la Secretaría del Trabajo permite responder a la demanda de talento del sector y apoyar a quienes buscan su primer empleo.

Entre las empresas participantes se encuentran:

Plásticos Mexicanos

Grupo GMI

IMBERA

MEXIPIC

GG Cables

¿Cómo registrarse a la Feria de empleo en San Juan del Río?

Las y los interesados en acudir pueden realizar su registro previo en la página oficial: ferias.empleo.gob.mx.

La feria no solo es una plataforma de colocación laboral, también representa una oportunidad de crecimiento para San Juan del Río al vincular el talento joven con el sector productivo de la región.

