IMSS Querétaro retira tumor ovárico de casi 23 kilos a paciente de 37 años

El tumor creció durante casi un año y limitaba su vida diaria. Foto: IMSS

Una paciente de 37 años recuperó su calidad de vida después de que médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el estado de Querétaro, retiraron un tumor ovárico de casi 23 kilos.

El procedimiento se realizó en las instalaciones del Hospital General Regional (HGR), No. 2 El Marqués y permitió a la paciente conservar su útero y un ovario.

Cabe mencionar que el tumor creció durante casi un año y limitaba la vida diaria de la mujer. Tras una cirugía de dos horas, especialistas lograron extraerlo sin complicaciones.

Retiran tumor ovárico de casi 23 kilos a paciente; ¿qué se sabe?

La mujer, identificada como Esther “N”, acudió en enero de 2025 a consulta de Oncología Quirúrgica, donde una tomografía reveló la viabilidad de la operación.

Con ese resultado, los médicos iniciaron el protocolo para programar la intervención.

“El tumor dependía del ovario derecho y ya no la dejaba hacer su vida normal”, explicó el doctor Marco Antonio Ponce Arias, cirujano oncólogo del HGR No. 2.

Los resultados de patología confirmaron que el tumor, de 22 kilos, 800 gramos, era benigno, lo que aseguró que la mujer pudiera continuar con sus actividades sin complicaciones.

Testimonio de la paciente

Tras salir del hospital, Esther destacó la atención recibida en el IMSS. “El trato ha sido amable y rápido. Revisarse y no dejar que pase el tiempo, porque al final de cuentas no sabemos qué podamos tener”, comentó.

Prevención y síntomas

El IMSS en Querétaro informó que en 2024 se registraron 13 casos de cáncer de ovario, en su mayoría en mujeres de entre 25 y 65 años. En lo que va de 2025 ya se documentaron tres.

Aunque esta enfermedad suele avanzar sin síntomas, puede manifestarse con dolor abdominal, hinchazón o sensación de pesadez.

Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomendó acudir a la Unidad de Medicina Familiar para recibir valoración médica y canalización oportuna a especialistas.

