Fue hace más de un año, el 24 de marzo del 2022, cuando el conductor de un camión tipo torton atropelló a cuatro perros en la colonia las Américas, en la ciudad de Querétaro. Los caninos se encontraban jugando en la calle cuando el vehículo pesado les pasó por encima, terminando con la vida de dos de ellos.

Este martes inició el juicio penal en contra del presunto culpable de acabar con la vida de Max y Julio. La parte acusatoria se ha pronunciado a favor de buscar la pena máxima para el sujeto en cuestión, la cual podría ser de hasta 11 años de prisión.

De ser así, se convertiría en la segunda persona condenada penalmente tras matar a perros en el estado de Querétaro. El primero en esta materia fue el perpetrador de Athos y Tango, dos perros rescatistas que fueron envenenados por su vecino.

Al respecto, las propietarias de los perros han manifestado su deseo por llevar un proceso justo luego de lo realizado por dicho conductor, quien se convirtió en la segunda persona en el país en enfrentar un juicio penal tras agredir animales.

“Espero que sea una sentencia justa, porque a final de cuentas a mí no me van a regresar a mi perro, y sí, sí, me duele, es algo fuerte”.

Comentó Brisa Fabiola, dueña de un perro atropellado.