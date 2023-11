Instalan en Querétaro altar para recordar a policías y caninos caídos

En el marco de la celebración del Día de los Muertos, en Querétaro, fue instalado un altar monumental en honor a los policías que han muerto en el cumplimiento de su deber. La ofrenda también es para los caninos del grupo K-9.

El Altar de Muertos Monumental fue instalado en el patio de la Delegación Centro Histórico. Está en el centro de la ciudad, por lo que los visitantes podrán admirarlo desde el jueves 2 de noviembre en horarios de 8:00 y hasta las 16:00 horas.

“Ya la nueva generación ya está creciendo sin conocer lo que son los valores y si nosotros no se los tratamos de recuperar, todas las tradiciones y valores, pues ellos no lo van a saber aplicar. Entonces está bien que hayan hecho esto para que así retomemos conciencia de todo lo que está pasando, no solamente aquí sino en todo el mundo porque no nada más está sucediendo en ciertos estados, sino a nivel nacional, global, las guerras, ya hay mucha maldad, mucha violencia”.

Berta Morales, visitante originaria de Hidalgo