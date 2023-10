Compitió contra estudiantes de todo el mundo. Foto: Ricardo Sánchez

Kevin Guillén Sosa, estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica de Querétaro (Uteq), recientemente, obtuvo el premio al Mejor Proyecto Académico del Emerging Future Technology Training Program 2023, durante su estadía en el MIRAI Research Institute de Japón, donde creo un sistema para llevar robots al espacio.

“Los cubesat son algo conocido dentro de la industria aeroespacial, se vienen trabajando desde hace varios años y literalmente son cubos. Es un satélite en forma de un cubo de 10×10 centímetros, hay distintas medidas, 10×20 y más grandes”. Kevin Guillén Sosa, estudiante de la Uteq.

Kevin Guillén compitió al lado de personas de todo el mundo

Durante tres meses, Kevin desarrolló su proyecto y compitió al lado de estudiantes y personas de todo el mundo con distintos grados de experiencia. Sin embargo, fue el único mexicano que logró que su proyecto ganara el reconocimiento.

“La verdad fue un sentimiento de satisfacción general, muy grande, porque fue el trabajo de tres meses. Entonces, sí fue un sentimiento muy grande de satisfacción, porque saber que lo que yo estuve desarrollando, estuve haciendo y todo el esfuerzo que le estuve poniendo a ese proyecto, que al final alguien lo reconozca, me sentí muy feliz en ese momento”. Kevin Guillén Sosa, estudiante de la Uteq.

Este joven demostró que el talento mexicano está a la altura de cualquiera en el mundo, así lo resalta el rector de la Uteq, José Carlos Arredondo

“La verdad es que el talento que requiere Mirai Innovation es un talento a prueba de todo. Es un talento a prueba de los más altos estándares de calidad porque se enfrentan a proyectos reales con las empresas”. José Carlos Arredondo Velázquez, rector de la Uteq.

Para Kevin, viajar a Japón fue una experiencia única no sólo por el reto académico, sino también porque fue la primera persona de su familia en viajar al extranjero y ahí se dio cuenta de que las oportunidades son infinitas.

“De mi familia más cercana, fui la primera persona que pudo salir al extranjero y para todos fue una noticia muy grande, porque como nadie había tenido la oportunidad, no sabíamos cómo era. Antes de vivir esa experiencia yo estaba en un entorno que me limitaba a las opciones que había aquí cerca en la zona, porque, si bien a uno le cuentan que existen oportunidades que puede migrar a un país como ése, no lo ve tan real. Entonces al final de cuentas, al menos en mi caso, yo me limitaba a las opciones de aquí de la zona, pero una vez viviendo esa experiencia en otro país, me pude dar cuenta que las oportunidades son mucho más grandes”. Kevin Guillén Sosa, estudiante de la Uteq.

El alumno comenta que seguirá buscando este tipo de oportunidades, le gustaría visitar más países, conocer más culturas, aprender nuevas cosas, va a aprovechar todo lo que tenga a la mano para seguir persiguiendo este tipo de metas.

