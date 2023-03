Mónica Huerta es la abogada que llevó por primera vez a un maltratador de animales a la cárcel acusado de la muerte de Athos y Tango, perros de rescate y asistencia emocional que fueron envenenados en Querétaro en 2021, un caso que dio la vuelta al mundo.

Con siete años de practicar la abogacía, dentro del gremio se enfrentó a burlas y críticas por ser defensora de los animales. A pesar de todo, ella asegura sentirse orgullosa

“Hoy en día, todavía hay comentarios como, ‘ahí hay un perro, no lo quieres rescatar’. Me gusta mucho ser la voz de ellos, me gusta tal vez haber marcado un antes y un después, es el resultado del trabajo”.

Mónica Huerta, abogada animalista.