Megajornada de tarjetas gratis de QroBús: ¿dónde y cuándo?
La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) organiza una megajornada de entrega de tarjetas de prepago QroBús para mañana sábado 16 de agosto en la entidad, en horario de 8:00 a 16:00 horas.
La tarjeta es gratis y para activarla, los usuarios deben hacer una recarga inicial de 50 pesos, monto que quedará como saldo disponible para viajar.
Fecha y horario de la megajornada de tarjetas gratis de QroBús
Como mencionamos, la jornada se realizará el sábado 16 de agosto, de 8:00 a 16:00 horas, por lo que la AMEQ habilitará 31 módulos para facilitar la entrega y acercar el servicio a distintos puntos de la zona metropolitana y municipios cercanos.
¿Dónde recoger la tarjeta?
La AMEQ instalará módulos en puntos estratégicos de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Pedro Escobedo. Algunos de los puntos de entrega son:
- Punto de transferencia Santander
- Parada de Bernardo Q. De Plaza Patio
- Plaza del Parque área de Bahías
- TAQ
- Alameda Hidalgo
- Zaragoza Coppel
- Pie de la Cuesta y Av. Belén
- Plaza San Pedro y San Pablo
- Avenida Zaragoza SÚRAT
- Zaragoza Salesiano
- Explanada Santa Rosa Jáuregui/Parada de Autobuses
- Delegación Epigmenio González
- Delegación Carrillo Puerto
- Delegación Josefa Vergara
- Delegación Cayetano Rubio
- Delegación Félix Osores
- Delegación Santa Rosa Jáuregui
- Jardín del Pueblito
- Plaza Portal
- Plaza Candiles
- Mercado de la Presidentes
- Mercado del Tepe
- Mercado La Cruz
- Mercado Satélite
- La Pradera
- Pedro Escobedo-Plaza Principal
- Pedro Escobedo-La Lira
- Pedro Escobedo-IMSS
- Huimilpan-Apapátaro
- Huimilpan-El Vegil
- Huimilpan-Las Taponas
[PUEDES LEER: Regreso a clases en Querétaro: ¿cómo puedes verificar la validez de tu escuela antes de inscribirte?]
¿Cómo funciona la activación y qué beneficios obtienes?
La AMEQ entregará la tarjeta de prepago de forma gratuita; para activarla, debes recargar 50 pesos, que quedarán como saldo en la tarjeta. Con ella obtendrás:
- Transbordo cero entre rutas participantes
- Acceso a tarifas preferentes y programas sociales
- Seguro de viaje incluido
- Posibilidad de vincular la tarjeta a la app QroBús para consultar saldo, ubicar unidades en tiempo real, gestionar el Bono QroBús y planear rutas
El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, invitó a la gente a aprovechar la megajornada.
“Tenemos disponibles tarjetas suficientes para la gente que quiera acercarse y obtener una de ellas. Recordarle a la gente que es muy importante tener su tarjeta de prepago porque los transbordos cuestan cero (…), que consulten los diferentes puntos a través de las redes sociales de la agencia”.
Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ
Recomendaciones para asistir
- Lleva 50 pesos para la recarga inicial (la recarga queda como saldo)
- Llega con tiempo: la atención inicia a las 8:00 y podría haber filas en puntos concurridos
- Sigue las cuentas oficiales de la AMEQ y de QroBús para confirmar ubicaciones y posibles cambios de última hora
- Si necesitas ayuda para activar o usar la tarjeta, el personal y los socializadores de la Agencia te apoyarán en cada módulo