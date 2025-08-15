Megajornada de tarjetas gratis de QroBús: ¿dónde y cuándo?

GENERANDO AUDIO...

Se podrá asistir a varios módulos durante el día.

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) organiza una megajornada de entrega de tarjetas de prepago QroBús para mañana sábado 16 de agosto en la entidad, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

La tarjeta es gratis y para activarla, los usuarios deben hacer una recarga inicial de 50 pesos, monto que quedará como saldo disponible para viajar.

Fecha y horario de la megajornada de tarjetas gratis de QroBús

Como mencionamos, la jornada se realizará el sábado 16 de agosto, de 8:00 a 16:00 horas, por lo que la AMEQ habilitará 31 módulos para facilitar la entrega y acercar el servicio a distintos puntos de la zona metropolitana y municipios cercanos.

¿Dónde recoger la tarjeta?

La AMEQ instalará módulos en puntos estratégicos de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Pedro Escobedo. Algunos de los puntos de entrega son:

Punto de transferencia Santander

Parada de Bernardo Q. De Plaza Patio

Plaza del Parque área de Bahías

TAQ

Alameda Hidalgo

Zaragoza Coppel

Pie de la Cuesta y Av. Belén

Plaza San Pedro y San Pablo

Avenida Zaragoza SÚRAT

Zaragoza Salesiano

Explanada Santa Rosa Jáuregui/Parada de Autobuses

Delegación Epigmenio González

Delegación Carrillo Puerto

Delegación Josefa Vergara

Delegación Cayetano Rubio

Delegación Félix Osores

Delegación Santa Rosa Jáuregui

Jardín del Pueblito

Plaza Portal

Plaza Candiles

Mercado de la Presidentes

Mercado del Tepe

Mercado La Cruz

Mercado Satélite

La Pradera

Pedro Escobedo-Plaza Principal

Pedro Escobedo-La Lira

Pedro Escobedo-IMSS

Huimilpan-Apapátaro

Huimilpan-El Vegil

Huimilpan-Las Taponas

¿Cómo funciona la activación y qué beneficios obtienes?

La AMEQ entregará la tarjeta de prepago de forma gratuita; para activarla, debes recargar 50 pesos, que quedarán como saldo en la tarjeta. Con ella obtendrás:

Transbordo cero entre rutas participantes

Acceso a tarifas preferentes y programas sociales

Seguro de viaje incluido

Posibilidad de vincular la tarjeta a la app QroBús para consultar saldo, ubicar unidades en tiempo real, gestionar el Bono QroBús y planear rutas

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, invitó a la gente a aprovechar la megajornada.

“Tenemos disponibles tarjetas suficientes para la gente que quiera acercarse y obtener una de ellas. Recordarle a la gente que es muy importante tener su tarjeta de prepago porque los transbordos cuestan cero (…), que consulten los diferentes puntos a través de las redes sociales de la agencia”. Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ

Recomendaciones para asistir

Lleva 50 pesos para la recarga inicial (la recarga queda como saldo)

Llega con tiempo: la atención inicia a las 8:00 y podría haber filas en puntos concurridos

Sigue las cuentas oficiales de la AMEQ y de QroBús para confirmar ubicaciones y posibles cambios de última hora

Si necesitas ayuda para activar o usar la tarjeta, el personal y los socializadores de la Agencia te apoyarán en cada módulo

