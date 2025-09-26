Mil unidades de Qrobus, 62% menos tiempo de traslado: Mauricio Kuri

GENERANDO AUDIO...

Qrobus sigue avanzando. Foto: Gobierno de Querétaro

En Querétaro la movilidad avanza y en gran medida ha dado la nota con las mejoras que durante los últimos cuatro años ha tenido su sistema de transporte público, el sistema Qrobus, que entre sus aciertos ha sido la renovación de una importante cantidad de unidades, hasta alcanzar mil de ellas en funcionamiento por las calles, lo que ha dado como resultado el reducir los tiempos de espera.

Así ha avanzado el Qrobus en Querétaro

Apenas en mayo pasado, el gobernador Mauricio Kuri reportó que en promedio circulaban 977 unidades, es decir 21 % más que hace un año, para llegar a junio a más de mil vehículos dedicados a trasladar a estudiantes, y miles de personas profesionistas, sin la angustia de saber si llegará a tiempo a sus responsabilidades.

El proceso que ha llevado a una reorganización en las rutas de los cuatro municipios de la zona metropolitana (Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan) ha dado en el clavo: en mayo casi alcanzó los 13 millones de subidas al Qrobus, un salto de casi 30 % frente al mismo mes del año pasado, y que hoy puede presumir la incorporación de 220 mil usuarios nuevos.

Prácticamente, un reinicio tras la baja que ocasionó la pandemia en el número de personas que de manera cotidiana usaban el servicio. El récord del 8 de mayo fue de 514 mil usuarios en un solo día, mostrando que cada vez más queretanos ponen su confianza en el camión en lugar del carro particular.

Vialidad nueva: Qrobús vino con modernización de calles

La intervención de fondo en el transporte se vio acompañada también con obras para modernizar las calles, mediante la construcción de carriles confinados. La más importante, la modernización de Paseo 5 de Febrero, vialidad que es punto de cruce de quienes viajan del centro del país a ciudades del norte del país, como Monterrey, y la frontera con Nuevo Laredo.

Esta vialidad (que también es punto de paso estratégico de la zona metropolitana), cambió con la construcción de los carriles confinados. Si antes la ruta tardaba 40 minutos en realizar su recorrido, redujo su tiempo a viajes de sólo 14 minutos: una reducción de 62% en el tiempo de traslado. La velocidad promedio saltó de 13 km/h a 26 km/h, además de viajes más seguros para 80 mil usuarios que disfrutan todos los días de este alivio en sus trayectos, y 30 mil pasajeros que usan las estaciones para subir, bajar y transferir sin costo extra.

A esto se suma una inversión en 205 paradas, ahora equipadas con aire acondicionado, bancas ergonómicas, paneles solares para iluminación nocturna, techos que protegen de la lluvia y el sol, y en algunos casos elevadores y cajeros para recargar las tarjetas del sistema de prepago.

Los resultados se aprecian con un aumento en los horarios en donde es posible encontrar una ruta con destino a casa o al trabajo hasta las 12 de la noche. Algo que ya beneficia a 30 mil personas cada mes.

Hoy, Querétaro da pasos firmes hacia la movilidad del futuro con más rutas, carriles confinados, horario ampliado y planes de prepago.

