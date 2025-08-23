Mueren dos personas en Querétaro a causa de las lluvias

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Especial

Una fuerte lluvia se registró la noche de este viernes en la capital de Querétaro, causando múltiples afectaciones viales, principalmente al norte de la ciudad. Autoridades confirman saldo de al menos dos muertos a causa de las precipitaciones pluviales.

Ante la gravedad de la situación, autoridades municipales y estatales pidieron a la población salir de casa solo en caso de ser necesario, así como evitar cruzar corrientes de agua y encharcamientos y desconectar equipos electrónicos.

¿Qué pasó con las lluvias en Querétaro?

Lo más fuerte de las lluvias de este viernes se registró en la colonia San Pedrito Peñuelas, cercana al Centro Histórico de la capital queretana, donde además elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro confirmaron el saldo de dos personas muertas.

A través de sus redes sociales, la institución acotó que las dos personas habrían sido arrastradas por el agua de la lluvia, mientras que ya no presentaban signos vitales al ser encontrados. La Fiscalía estatal ya investiga ambos casos.

En la avenida Peñuelas, la corriente de agua acumulada arrastró al menos una camioneta, dejando varado, con todo y pasajeros, un camión de transporte público Qro Bus, que requirió de la asistencia de la Policía Estatal.

Posteriormente, a causa de la cantidad de agua que se precipitó esta noche, Paseo 5 de Febrero presentó casos vial, principalmente a la altura de Epigmenio González, donde los vehículos permanecerán detenidos durante un tiempo considerable.

Mientras que en Villas de Santiago donde vehículos quedaron atrapados en la inundación, inclusive una persona estuvo a punto de ser arrastrada por la corriente, sin embargo, gracias a la intervención de vecinos que se percataron, logró ser rescatada.

Toda vez que alrededor de la medianoche la lluvia disminuyó considerablemente su intensidad alrededor de la media noche en la capital queretana.

