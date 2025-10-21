Municipio de Querétaro ofrece hasta 100% de descuento en recargos en predial

GENERANDO AUDIO...

Descuento en pago de predial. Foto: Municipio de Querétaro

El municipio de Querétaro invita a los contribuyentes a aprovechar el programa “Tu Predial en Acción”, que este octubre ofrece 100% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución por el pago del impuesto predial.

El programa busca facilitar que los ciudadanos regularicen sus pagos a tiempo, y contará con descuentos progresivos en los meses siguientes: 80% en noviembre y 50% en diciembre.

Las autoridades municipales hacen un llamado a los contribuyentes a ponerse al día y regularizar sus prediales sin contratiempos, aprovechando los beneficios que ofrece este programa de carácter público.

¿Dónde puedes pagar el predial en Querétaro?

Los contribuyentes pueden pagar en el Centro Cívico, en cualquier delegación o a través del siguiente link: https://webservices.municipiodequeretaro.gob.mx/consultaLC/v2