Oficial: Querétaro modifica calendario escolar 2025-2026 y suma tres días de descanso

El ajuste aplica para todos los niveles de educación básica. Foto: Cuartoscuro

Querétaro modifica el calendario escolar 2025-2026, así lo confirmaron autoridades educativas del estado durante esta semana. En dicho ajuste, resaltan tres días de descanso que se han agregado y que se aplicarán en los distintos planteles educativos en Querétaro. En Unotv.com te contamos los detalles.

Querétaro modifica calendario escolar 2025-2026; ¿qué se sabe?

La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), realizaron ajustes al calendario escolar 2025-2026, que contempla 185 días efectivos de clases.

Estos cambios aplican para todos los niveles de educación básica en el estado.

¿Cuándo inicia y termina el ciclo escolar en Querétaro?

El ciclo escolar en Querétaro comenzará el lunes 1 de septiembre de 2025 y finalizará el lunes 20 de julio de 2026, de acuerdo con la adecuación publicada en el periódico oficial del estado, La Sombra de Arteaga, el pasado viernes 25 de julio.

Agregan tres días de descanso

Las autoridades educativas establecieron tres días adicionales de suspensión de labores para preservar las tradiciones mexicanas y garantizar la continuidad del servicio educativo:

Lunes 15 de septiembre de 2025 , en vísperas del Grito de Independencia

, en vísperas del Grito de Independencia Viernes 12 de diciembre de 2025 , en honor a la celebración de la Virgen de Guadalupe

, en honor a la celebración de la Virgen de Guadalupe Lunes 4 de mayo de 2026, posterior al Día del Trabajo

Aplica para todas las escuelas

El calendario ajustado aplica para escuelas públicas y privadas de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria en todo el estado de Querétaro.

USEBEQ notificará a las escuelas

La USEBEQ informará oficialmente a cada plantel educativo sobre los cambios al calendario, a fin de garantizar su correcta implementación en el ciclo escolar 2025-2026.

