¡Otro estado más! Querétaro prohíbe los “narcocorridos”

El Gobierno del estado de Querétaro puso un alto a los “narcocorridos”, música que promueve la violencia; a través de un decreto, el gobernador, Mauricio Kuri González, informó que no se permitirá interpretar ni reproducir canciones que hagan apología del delito en eventos públicos, plazas, ferias, estadios, auditorios y cualquier otro espacio de acceso abierto a la población.

Con esto, Querétaro se suma a las entidades que han decretado dicha medida, que ha generado polémica a nivel nacional.

Querétaro se suma a la prohibición de “música violenta”

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Kuri aseguró que la entidad no es ajena a los problemas que aquejan al país, pero subrayó que su Gobierno no permanecerá de brazos cruzados.

“En Querétaro prevenimos y alertamos, defendemos la paz y el bien común”, afirmó el mandatario estatal al justificar la medida que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de mensajes que normalizan la violencia.

No se atenta contra géneros musicales, asegura Kuri

El gobernador aclaró que la disposición no va en contra de un género en específico, sino de contenidos que glorifiquen el crimen, el miedo, el odio o la riqueza obtenida a través de actividades ilícitas.

“No se trata de callar voces, se trata de proteger valores”, apuntó Kuri.

Además, recordó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido que la libertad de expresión tiene límites cuando se atenta contra la moral pública o se incita al delito.

Exhorto a municipios y comercios privados

Kuri González llamó a las y los presidentes municipales de los 18 ayuntamientos del estado a reforzar la medida en sus reglamentos locales.

El exhorto también se extendió a centros de entretenimiento privados, donde será necesario impedir la normalización de mensajes que promuevan la violencia.

“No vamos a permitir que se siembre la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente”, advirtió el gobernador.

Querétaro, tierra de paz y respeto

El mandatario estatal recalcó que Querétaro es tierra de paz, trabajo y respeto, y así debe seguir. Explicó que la libertad no existe sin responsabilidad, por lo que no se tolerará que esta sea utilizada como pretexto para difundir mensajes que celebren a criminales.

Finalmente, sostuvo que la medida busca defender el presente y el futuro de las nuevas generaciones, bajo la convicción de que la música y la cultura deben ser instrumentos que fortalezcan la vida en comunidad y no que ensalcen la violencia.

Estados que se han pronunciado contra los “narcocorridos”

En los últimos meses, varios estados y municipios del país han promovido reformas similares para restringir la apología del delito en espectáculos públicos.

Guanajuato

Michoacán

Morelos

Nayarit

Aguascalientes

En el Estado de México, aunque no hay una legislación estatal, varios municipios ya aplican esta medida desde este año, entre ellos:

Texcoco

Metepec

Tejupilco

Además, hay otros municipios en los que se prohíben estas expresiones, antes de que la polémica se desatara en 2025.

Cancún , Quintana Roo (desde mayo 2023)

, (desde mayo 2023) Chihuahua (julio 2023)

(julio 2023) Tijuana, Baja California (noviembre 2023)

Otros estados de la República mantienen iniciativas en discusión para aplicar restricciones similares.

¿Qué pasa en Jalisco?

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ha señalado en varias ocasiones que, en el estado, no se va a prohibir ningún género musical, pero no se van a permitir temas que hagan apología al delito.

Cabe recordar que Jalisco es uno de los estados en los que el tema ha creado más polémica, como el caso de Los Alegres del Barranco, grupo que, en marzo de 2025, banda rindió homenaje al “Mencho” durante un concierto en Guadalajara.

En lugar de sanciones legales, el gobierno impulsó un acuerdo reparatorio: la agrupación debía componer canciones con mensajes positivos y participar en actividades de sensibilización con jóvenes en conflicto con la ley.

