Presenta Mauricio Kuri nuevo sistema de movilidad en Querétaro

Querétaro construye la ruta para ser el estado con la mejor y más moderna flota de autobuses urbanos de la República, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al presentar el nuevo sistema de movilidad que contempla 400 unidades de transporte, así como infraestructura y servicio que cambiarán la vida de las y los queretanos.

“Por supuesto que tenía varias opciones. Arreglar lo que estaba dentro de la caja o pensar fuera de la caja (…) No hice ninguna de las dos: rompí la caja. Hoy, hoy les estoy presentando no un cambio de reglas del juego, sino un nuevo juego. No un nuevo sistema de transporte, sino un nuevo sistema de movilidad. No un paliativo como se venía haciendo, sino una cura… para siempre”.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro