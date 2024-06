¿Qué pasará con los perros que atacaron a abuelita en Querétaro?

Una jauría atacó a una mujer de la tercera edad el pasado 21 de junio en Pedro Escobedo, Querétaro.

El grupo de perros estaba dentro de un predio, donde la puerta estaba abierta. El descuido, casi termina en tragedia.

Por tal hecho, ya existe un proceso civil en curso para que el dueño de los perros responda por los daños ocasionados.

En cuanto a los animales, cuatro de ellos fueron resguardados por personal del Centro de Atención Animal del Municipio de El Marqués.

“Es importante mencionar que, como es otro municipio, a nosotros nos solicitan apoyo a través de oficios, de solicitudes por parte de la administración del municipio de Pedro Escobedo”, detalló Israel Hernández, director del Centro de Atención Animal del Municipio de Marqués.

“Se aseguran a los animales, se toma conocimiento. Lamentablemente, como es otro municipio, no podemos desarrollar nosotros una queja o una denuncia en contra de los propietarios de los ejemplares. Sin embargo, vamos a llevar nuestro protocolo de observación de rabia, en donde los perros deben permanecer por un periodo de 10 días, de acuerdo a lo que dicta la norma y el sector salud”. Israel Hernández.

De acuerdo con los especialistas, la conducta de tres de los cuatro canes es sumamente agresiva, por lo que serían sacrificados, mientras que el restante será puesto en adopción.

“Desafortunadamente, en muchos de esos casos es muy difícil volver a reinsertar esos perros con una nueva familia. Entonces es muchísimo trabajo, tanto de atención para el perro, en temas de entrenamiento, de etología, que se torna complicado”, detalló el director del Centro de Atención Animal del Municipio de Marqués.

El funcionario afirmó que de los cuatro perros, uno solo es el que probablemente se podría recuperar, el que no agredió a la señora.

Las condiciones en que vivían los canes no eran óptimas, informó Israel Hernández.

“Es un dueño que tenía más de cuatro perritos en no tan malas condiciones, pero no tenía ni las mínimas condiciones necesarias de bienestar animal que le permitiera albergar a los perros en su domicilio: plato de comida limpio, agua fresca, un techo. O sea, los perros a lo mejor estaban dentro del predio, uno encadenado, pero no les brindan esas condiciones necesarias de bienestar animal”, sostuvo el funcionario.

“Mucho de lo que está sucediendo de los ataques de los perros en la calle, del maltrato, es tema de educación. Entonces, nosotros hemos estado actualizando mucho ese tema. Vamos a los jardines de niños, a las escuelas primarias, secundarias, brindamos clases de tutela responsable de mascotas”. Israel Hernández.

Será al cabo de 10 días que se inicie el proceso de eutanasia para los tres perros que se vieron envueltos en la agresión a la mujer en Querétaro, quien ya fue dada de alta del hospital para continuar con su recuperación en casa.

En tanto, el proceso legal sigue su curso en la búsqueda que el dueño de los canes se haga responsable de lo sucedido.