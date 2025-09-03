Gobernador de Querétaro reafirma compromiso con la seguridad nacional

GENERANDO AUDIO...

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se reafirmó el compromiso del estado con la estrategia nacional de seguridad.

Justicia cívica en Querétaro

El modelo de justicia cívica implementado en Querétaro ha demostrado ser eficaz en la prevención del delito y la resolución pacífica de conflictos vecinales. Esta estrategia permite atender oportunamente faltas administrativas y conflictos comunitarios antes de que escalen a delitos mayores.

Coordinación interinstitucional

El gobernador destacó la colaboración con instituciones federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el mandatario estatal esa coordinación ha sido clave para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

Acuerdos Nacionales

Durante la sesión se aprobaron acuerdos relevantes como el Acuerdo Nacional para fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública y el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estas iniciativas buscan modernizar las corporaciones policiacas y mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

Compromiso con la Seguridad Nacional

Mauricio Kuri reafirmó que la seguridad es una prioridad de su administración. Destacando que se continuará invirtiendo en fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la paz y tranquilidad de los queretanos. Asimismo, reconoció que la implementación de los acuerdos requerirá compromiso y recursos adecuados.