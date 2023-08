Querétaro no entregará libros de texto gratuitos hasta que la Corte no lo determine y, en caso de que el fallo sea a favor de la distribución de estos, el gobierno estatal los complementará con material de apoyo propio.

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, informó que instruyó a las autoridades educativas de Querétaro a conformar una comisión de expertos para que analicen el contenido de los nuevos libros de texto gratuito.

Esta comisión está integrada por expertos de la Universidad Autónoma de México (UNAM), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav). La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), así como especialistas particulares en pedagogía y docencia.

Dicho comité trabaja desde principios del mes de agosto en este análisis y esta semana entregaron los primeros resultados preliminares.

El análisis indicó que es necesario que se refuercen las áreas de lectura y escritura, así como en matemáticas.

Rubros en los que la entidad ya trabaja en materiales de apoyo para complementar los libros de texto emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El gobernador queretano señaló que para la entidad es de suma importancia reforzar estos conocimientos, pues precisó que los libros tienen un enfoque que dista del camino que tiene el estado.

Esto en cuanto al desarrollo de mano de obra calificada que resulte competitiva ante un mundo globalizado.

“En caso de que no haya una orden en contra, los libros se van a entregar, pero me queda claro que en Querétaro no podemos dejar a los niños sin la posibilidad de tener más competencias, en Querétaro le apostamos a que en un mundo tan globalizado, tenemos que tener la mejor calidad en mano de obra y en esta parte lo que estamos haciendo es apostarle por cuadernillos donde van a tener matemáticas, lectura y escritura, para poderlos reforzar, que es lo que me dicen los especialistas, que es lo que le falta a este nuevo sistema educativo”.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro