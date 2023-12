¡Qué drama! Captan pelea entre mujeres por supuestos líos amorosos en Querétaro

Fue grabada afuera de la Hacienda Los Laureles. Foto: Captura video/@soyintensomx

Desde el estado de Querétaro fue difundido un video que muestra una pelea entre mujeres, por supuestos líos amorosos.

El clip fue compartido rápidamente entre usuarios de redes sociales. Éste habría sido captado en el estacionamiento de la Hacienda Los Laureles, en la capital queretana.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes violentas. Se recomienda discreción:

Fue captado el momento preciso en que un grupo de tres mujeres le propinaron una golpiza a otra joven en el estacionamiento de la Hacienda Los Laureles en la ciudad de Querétaro, luego de haber discutido al interior de un pic.twitter.com/aEcxLqpvIn — INTENSO MX (@soyintensomx) December 3, 2023

¿Fue por líos amorosos? Qué se sabe del video de la pelea entre mujeres en Querétaro

En la grabación que se viralizó este fin de semana, como muestra la publicación de la cuenta @soyintensomx, aparecen tres mujeres en el estacionamiento, mientras una de ellas golpea a otra, quien se encuentra tirada sobre el pavimento.

Medios locales resaltaron que, según testigos, el altercado inició al interior del restaurante Fisher’s House y terminó hasta afuera del local.

A pesar de presenciar la agresión, ninguno de los trabajadores del valet parking intervinieron. Además, se dio a conocer que la joven atacada, en algún momento, dijo: “Yo no he salido con él, yo no ando con él”.

Al captar el altercado, se escucha a algunos decir que no podían meterse, por cuestiones de género, pero piden a la golpeadora que se detenga.

En las imágenes, la mujer que se encuentra en el suelo recibe puñetazos y patadas. La agresora la jala de la ropa y arrastra en varias ocasiones.

Después, un sujeto, presunto acompañante de las mujeres, llega e interviene para intentar separarlas.

Tras varios intentos y dialogar con la agresora, logra que se detenga, mientras las otras dos acompañantes terminan por llevársela, mientras el sujeto se queda junto a la joven golpeada.

Al momento, no se ha dado a conocer si existe una denuncia ante las autoridades por la pelea entre mujeres por supuestos líos amorosos en Querétaro.

