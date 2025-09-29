Querétaro, seguro con 600 nuevos policías en 4 años: Mauricio Kuri

GENERANDO AUDIO...

En Querétaro, en 4 años, van 600 nuevos policías. Foto: Especial

Durante los últimos cuatro años, 600 personas se han integrado a las filas de las policías municipales y estatal, para reforzar a la fuerza que defiende al estado de Querétaro y a sus familias. De la mano de esta inversión para capacitar nuevo personal para las corporaciones de seguridad, y se ha trabajado para que logrado que el 100 % de los elementos esté certificado.

Apenas el pasado viernes 19 de septiembre, el gobernador Mauricio Kuri tomó protesta a 54 nuevos elementos que egresaron de la Academia de Policía, quienes acreditaron procesos de evaluación, completaron un plan de estudios de alta especialidad y superado los exámenes de control de confianza. Un esfuerzo de profesionalización enfocado a garantizar un trato respetuoso, eficiente y con pleno apego a los derechos humanos.

Pero la inversión no se queda solo en formar al talento humano, sino en dar las herramientas y espacios adecuados para cumplir con esta responsabilidad.

Es por ello que se dio cuenta de que seis centros tácticos fueron remodelados y equipados, con infraestructura renovada, tecnología de comunicación de última generación y áreas de entrenamiento acondicionadas. Esto adicional a la construcción de un nuevo complejo de seguridad denominado ‘Rhino’ y un edificio para la Policía Estatal que cuenta con campo de tiro, el más largo de América Latina en su tipo.

Los nuevos espacios ahora cuentan con instalaciones modernas que permiten practicar tácticas de respuesta, fortalecer la coordinación inmediata y brindar un servicio más eficaz.

Pero bien, dicen que la seguridad es una labor inacabada y permanente, por lo que el Curso de Formación Inicial no se detiene. Después de una primera generación 2025 de 57 egresos alcanzados en junio pasado, los 54 nuevos uniformados de la segunda generación esperan a 66 hombres y mujeres que se encuentran en proceso de superar las pruebas más exigentes, con la convicción de sumarse en diciembre al escudo de Querétaro.

Con 600 nuevos guardianes, centros tácticos a la vanguardia y elementos 100 % certificados, Querétaro demuestra qué lo mueve, que sus familias vivan tranquilas.

