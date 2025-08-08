Regreso a clases en Querétaro: ¿cómo puedes verificar la validez de tu escuela antes de inscribirte?

GENERANDO AUDIO...

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), hizo un llamado a madres, padres de familia, tutores y estudiantes a confirmar que la escuela de su interés cuente con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

En Unotv.com te contamos los detalles para verificar la validez de las escuelas previo a realizar la inscripción.

¿Qué es el RVOE y por qué es importante?

El RVOE es el aval que autoriza a instituciones particulares para ofrecer programas académicos con base en los estándares de calidad establecidos por las normativas educativas del país.

Este documento es clave, ya que se solicita al momento de tramitar un título o cédula profesional, certificaciones, cambios de grado o traslado a otra escuela.

¿Dónde consultar si tu escuela tiene RVOE?

La lista oficial de escuelas con RVOE en Querétaro está disponible en el portal de la Dirección de Educación de la SEDEQ:

En este mismo enlace también se pueden reportar casos de instituciones que operen sin este reconocimiento.

¿Cómo iniciar el trámite de incorporación?

Las escuelas que quieran obtener el RVOE pueden iniciar el trámite en el portal oficial o acudir personalmente a la Dirección de Educación, ubicada en Boulevard Centro Sur #75, Colonia Colinas del Cimatario.

También está disponible la línea telefónica 442 262 0330, extensión 317, para orientación.

La SEDEQ enfatizó que verificar la validez de la escuela antes de inscribirse es una medida que protege el futuro académico de los estudiantes y evita problemas legales o administrativos.

