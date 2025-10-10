Se desborda presa de Jalpan, deja deslaves y cierre de carreteras

GENERANDO AUDIO...

Las intensas lluvias registradas este jueves en la Sierra Gorda de Querétaro provocaron el desbordamiento de la presa de Jalpan, causando graves inundaciones, deslaves y el cierre de carreteras en los municipios de Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.

Asimismo, la fuerza del agua derribó un puente colgante y obligó a la evacuación de varias familias.

En Jalpan, el desbordamiento de la presa inundó varias zonas y provocó la evacuación preventiva de al menos veinte familias. Además, el crecimiento del río obligó a trasladar a diez personas a un albergue temporal.

En Pinal de Amoles, también se desalojaron habitantes por la creciente de los ríos, y algunas viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua y lodo.

Confirman autoridades desbordamiento y operativos de emergencia

Asimismo, tras confirmar el desbordamiento de la presa, el secretario de Gobierno de Querétaro, Erick Gudiño Torres, señaló que el gobernador Mauricio Kuri instruyó un operativo especial con Protección Civil estatal y municipal, así como con bomberos de Querétaro, para atender a los afectados y realizar un levantamiento de riesgos.

A la par, como medida preventiva, las clases fueron suspendidas este jueves en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco. Mientras que equipos de emergencia y maquinaria pesada trabajan para limpiar las vías y apoyar a las familias afectadas.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la carretera San Juan del Río–Xilitla permanece cerrada por un derrumbe. También hay bloqueos por deslaves en la carretera federal 120 y en los tramos Ahuacatlán–Santa Águeda.

Toda vez que las autoridades exhortan a la población a evitar desplazamientos no esenciales, mientras que los protocolos de emergencia se mantienen activos en toda la Sierra Gorda, ya que los pronósticos advierten que las lluvias continuarán en las próximas horas.

