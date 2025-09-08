Tequisquiapan anuncia clases virtuales por desfogue de la presa Centenario

GENERANDO AUDIO...

Continúan las labores preventivas por el desfogue de la presa. Foto: GettyImages

En Tequisquiapan, municipio del estado de Querétaro, las escuelas ubicadas en dicha localidad realizarán sus actividades escolares de manera virtual. Dicha medida preventiva se debe a la acumulación de agua registrada en el municipio, a raíz del desfogue de la presa Centenario.

Cabe mencionar que, al momento, la presa registra un 108% de capacidad con un desfogue de 68.192 m³, destacaron las autoridades municipales.

¿Hasta cuándo se implementarán clases virtuales en Tequisquiapan, Querétaro?

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), informó que dos planteles de Tequisquiapan migrarán a clases virtuales para garantizar la seguridad de la comunidad escolar ante el desfogue de la presa Centenario.

Las autoridades educativas detallaron que el cambio aplica para el preescolar “Estefanía Castañeda” y la primaria “Rafael Zamorano”, donde niñas, niños y adolescentes continuarán con sus clases de manera virtual, hasta nuevo aviso.

El objetivo es no exponer a la comunidad estudiantil

La decisión responde a la acumulación de agua en zonas cercanas a los planteles, lo que representa un posible riesgo para estudiantes, personal docente y directivo. El objetivo, subrayó la USEBEQ, es priorizar la integridad y el bienestar de toda la comunidad educativa.

Por dicha razón, la dependencia pidió la comprensión y colaboración de madres y padres de familia, así como del personal educativo, para garantizar la continuidad del aprendizaje.

También exhortó a mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se darán a conocer las actualizaciones sobre la situación de los planteles y el desfogue de la presa.

¿Cuál es la situación de la presa Centenario?

Héctor Magaña Rentería, alcalde de Tequisquiapan, informó la mañana de este lunes que la presa Centenario se encuentra a 108% de su capacidad, con un desfogue de 68.192 m³.

Este domingo, el funcionario mencionó que ya se habían dejado de recibir descargas de agua provenientes de zonas altas.

Asimismo, se dio a conocer que se identificaron 14 casas con afectaciones en la comunidad de San Nicolás, ubicadas en los límites del río, y que tuvieron que ser desalojadas.

