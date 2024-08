Adoptan un pecarí como mascota y turistas lo visitan en QRoo

Una familia de la comunidad de Nuevo Israel, al sur de Quintana Roo, tiene como mascota a Morita. Se trata de una hembra de pecarí de collar, especie semejante a un jabalí, que fue hallada desde muy pequeña en la selva maya del estado.



“Desde bebé me lo traje, andaba en la milpa y me la encontré que andaba solita”. Alan May | Habitante de Nuevo Israel, Quintana Roo

Con su nueva familia humana, recibe alimentación adecuada y cuidados especiales.



“Pues le damos de comer carnita de coco, le damos verduras, frutas, come como un animalito cualquiera”. Aracely May | Habitante de Nuevo Israel, Quintana Roo

A veces Morita sale a la calle, pero su popularidad hace que los vecinos también la cuiden.



“A veces se sale, cuando está abierto el portón y lo dejamos se nos sale, se va, pero aveces algún vecino lo ve y dice: oye, Alan, su puerquito de ustedes ‘ai anda allá”. Alan May | Habitante de Nuevo Israel, Quintana Roo

Debido a que la comunidad Nuevo Israel se encuentra en medio de una zona de tránsito de turistas, Morita es visitada frecuentemente por tours para tomar fotografías de recuerdo.



“Desde que yo traje el puerquito lo veían y cada tres meses o seis meses, pasan y preguntan: Oye, y Mora, y siempre viene con nuevos amigos para que conozcan a Mora”. Alan May | Habitante de Nuevo Israel, Quintana Roo



El ejemplar cuenta con una vida semi-libre, pues por las tardes pasea por el extenso terreno de su nueva familia humana.



La nueva familia de la pecarí Morita tiene temor de liberarla en la selva, debido a que desconoce la vida salvaje.



“Y es que me da miedo de ir a soltarla al monte porque, como son indefensos, me da miedo que se la coman o la lastimen”. Alan May | Habitante de Nuevo Israel, Quintana Roo



Por ello es que la familia May la mantiene bajo su cuidado.